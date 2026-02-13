Llega la Feria de Carnaval a Paraná con artesanos, gastronomía y propuestas locales

La Feria de Carnaval se desarrollará este fin de semana largo en la ciudad de Paraná y marcará el inicio del calendario anual de ferias itinerantes impulsadas por la Municipalidad. La propuesta se llevará adelante desde el viernes 13 hasta el martes 17 de febrero en la Costanera, con apertura diaria desde las 17 hasta la medianoche, consolidándose como una de las actividades destacadas dentro de la agenda de verano local.

La iniciativa busca ofrecer un espacio de encuentro para familias, vecinos y turistas que elijan la capital entrerriana durante los días de descanso, combinando producción local, gastronomía y paseos al aire libre frente al río. Con la participación de 180 emprendedores, artesanos y propuestas gastronómicas, el evento apuesta a fortalecer la economía social y promover la comercialización directa.

Un espacio para emprendedores y producción local

Desde el municipio señalaron que la Feria de Carnaval constituye una oportunidad para visibilizar el trabajo de quienes desarrollan proyectos productivos en la ciudad y en la región. Los puestos ofrecerán artículos artesanales, productos elaborados por pequeños emprendedores y diversas alternativas culinarias pensadas para todo tipo de público.

Feria de Carnaval en Paraná.

El subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, destacó que este evento representa el comienzo de un ciclo anual de ferias en la Costanera y se enmarca en las políticas de promoción comercial impulsadas por la gestión local. En esa línea, explicó que el objetivo es generar espacios de circulación económica y permitir que los visitantes puedan acceder a productos variados y de distintos valores.

Agenda de verano y movimiento turístico

La feria se integra a la programación veraniega que la ciudad viene desarrollando para dinamizar el movimiento turístico y generar actividades recreativas al aire libre. La ubicación elegida permitirá que quienes recorran la zona costera puedan combinar el paseo con propuestas gastronómicas y de compra, en un entorno pensado para el disfrute familiar.

La realización de la Feria de Carnaval durante el fin de semana largo también busca captar a excursionistas y turistas que llegan desde otras localidades, ampliando el impacto económico del evento en distintos sectores vinculados al comercio y los servicios.