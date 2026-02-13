Rescataron 150 tortugas y 100 loros que eran trasladados ilegalmente en un camión

El procedimiento fue realizado por Gendarmería Nacional a la altura de Rafaela. Los animales silvestres estaban ocultos en cajas y bolsas dentro de la cabina y el semirremolque de un camión proveniente de Tucumán.
Rescataron 150 tortugas y 100 loros que eran transportados ilegalmente en un camión sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Rafaela. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina, quienes detectaron la presencia de fauna silvestre durante un control vehicular de rutina.
El hallazgo fue realizado por personal de la Sección Vial “Rafaela”, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela”, cuando detuvieron la marcha de un camión con semirremolque que provenía de la provincia de Tucumán.
Durante la inspección física y documental del rodado, los uniformados advirtieron la presencia de cajas con animales en el interior de la cabina, lo que motivó una revisión más exhaustiva.
Animales ocultos en cajas y bolsas
Al profundizar el control, los gendarmes encontraron un total de 17 bultos compuestos por cajas de cartón, cajones de madera y bolsas de arpillera. En su interior se hallaban tortugas terrestres adultas, encimadas unas sobre otras, en condiciones precarias.
Tras abrir los embalajes, los efectivos contabilizaron 150 tortugas terrestres y 100 loros, todos transportados sin la documentación correspondiente ni las condiciones adecuadas para su traslado.
El procedimiento permitió poner a resguardo a los animales, que quedaron a disposición de las autoridades competentes para su evaluación sanitaria y posterior destino, informó Vía Rosario.
Intervención judicial
En el hecho intervino la Fiscalía Descentralizada de Rafaela, con el asesoramiento de la Dirección de Gestión de Riesgo y Protección Ambiental.
Las actuaciones se enmarcan en la normativa vigente sobre protección de fauna silvestre y tráfico ilegal de especies, una problemática que afecta a distintas regiones del país y pone en riesgo la biodiversidad.