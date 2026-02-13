Comienza Elonce Deportivo por streaming: el talento entrerriano al alcance de todos

Desde este viernes, los amantes del deporte entrerriano podrán disfrutar de Elonce Deportivo, un nuevo programa de streaming que se transmite por la radio 98.7 y el canal de YouTube. El espacio, que será emitido los martes, jueves y viernes de 19 a 20, busca conectar a la audiencia con los deportes locales y los protagonistas más destacados de la región. Encabezado por Maxi Busti, el programa contará con un equipo de periodistas que incluyen a Amaro Mill, Nahuel Krawezuc, Felipe Curuchet y Emanuel Arce.

El formato de El Once Deportivo es una clara apuesta por el streaming, un medio en crecimiento que permite llegar a una audiencia más amplia. "Nos adaptamos a este nuevo espacio que nos permitirá compartir el deporte con anclaje local y protagonistas entrerrianos", expresó Busti a Elonce. Además, el conductor resaltó que el programa está diseñado para generar contenidos que no solo informen, sino que también conecten con los diferentes rangos etarios.

Un espacio para el deporte amateur y los protagonistas entrerrianos

El enfoque principal de El Once Deportivo será poner en valor los deportes amateurs que se practican en la provincia. "Queremos darle relevancia a los deportes amateurs. En Paraná somos la meca del softball a nivel nacional. Hay que demostrarlo día a día", agregó Busti, destacando el softball y el básquet como disciplinas de gran relevancia en la región.

En la misma línea, Mill comentó: "Apostamos a todo. El hockey, el rugby y el automovilismo son los fuertes". El programa buscará ofrecer una cobertura amplia, abarcando disciplinas que no siempre tienen la visibilidad que merecen. Además, el equipo tiene como objetivo destacar a los deportistas locales y su crecimiento en diferentes disciplinas.

El equipo completo de Elonce Deportivo

Por su parte, Krawezuc habló sobre el crecimiento del boxeo en la ciudad: "Gracias a Dios empezó a crecer. Se está viendo mucho. Hasta ahora el máximo de veladas son dos por mes. Es complicado. Hay programadas el 20 de febrero y el 6 de marzo", detalló. Esta es solo una de las tantas disciplinas que el programa se propone cubrir, abriendo el abanico a deportes menos tradicionales en la región.

El deporte femenino

Un aspecto que Elonce Deportivo también busca resaltar es el deporte femenino. En ese sentido, Busti destacó el trabajo de Débora Ramírez, presidenta de la Asociación de Fútbol de Salón, quien ha sido clave en el impulso del futsal femenino en la ciudad. "Es potencia en la ciudad", afirmó Busti, reconociendo el crecimiento de la disciplina.

Además, Elonce Deportivo tiene la intención de mantenerse al día con los eventos deportivos más importantes. "Ahora arranca el Torneo Dos Orillas, vamos a seguir el TN y el TC. También seguimos el fervor de Capibaras XV. Vamos a ir a Rosario. Hay que seguirlos", comentó Mill, quien anticipó la cobertura de estos importantes eventos.