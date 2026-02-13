Llamó a un falso soporte y sufrió una estafa por casi $3 millones de pesos

El caso de estafa que se investiga en San Juan volvió a encender las alertas sobre los engaños digitales vinculados a servicios financieros. Una mujer de 58 años sufrió el vaciamiento de sus cuentas luego de comunicarse con un número que creyó oficial para resolver un problema con su billetera virtual. El hecho ocurrió en el departamento Santa Lucía y terminó con una pérdida cercana a los tres millones de pesos.

Según la información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, la damnificada buscaba asistencia para solucionar un inconveniente con la aplicación y encontró en internet un contacto telefónico que aparentaba pertenecer a la empresa. Al llamar, fue atendida por una persona que confirmó falsamente que se comunicaba con el área correcta y comenzó a solicitarle datos personales y bancarios.

Cómo se concretó el engaño

Durante la conversación, los delincuentes lograron acceder al dispositivo móvil de la mujer y tomaron el control de sus cuentas digitales. Sin advertir que estaba frente a una maniobra fraudulenta, la víctima brindó información sensible que permitió a los autores ejecutar transferencias de dinero en pocos minutos.

Estafa.

La secuencia derivó en una estafa millonaria. Desde la cuenta afectada se realizaron movimientos por distintas sumas, primero por 500 mil pesos, luego por 295 mil y finalmente por 1,5 millones, hasta alcanzar un total aproximado de 2,9 millones de pesos. Una vez consumado el fraude, los responsables incluso se burlaron de la mujer, según trascendió en la investigación preliminar.

Investigación y advertencias

El episodio quedó en manos de la Justicia, que busca determinar el origen de los llamados y rastrear el destino del dinero transferido. En paralelo, el caso sirve como recordatorio de una modalidad delictiva que se repite con frecuencia y que suele aprovechar la urgencia de los usuarios al momento de resolver problemas técnicos.

Fuentes policiales señalaron que este tipo de estafa se apoya en la suplantación de identidad de empresas conocidas y en la obtención de datos personales mediante engaños telefónicos. Por ello, se insiste en que los canales oficiales de atención deben verificarse siempre desde los sitios oficiales y no a través de resultados de búsqueda o contactos compartidos en redes sociales.