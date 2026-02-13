Un nene caminó solo por la ruta y reveló un crimen que conmociona a Santiago del Estero

La madrugada dejó una escena que conmocionó a Santiago del Estero y que rápidamente movilizó a fuerzas de seguridad y autoridades judiciales. Un nene de seis años fue hallado solo, llorando y desorientado sobre la ruta provincial 13, después de haber caminado varios kilómetros en plena oscuridad. Según relató apenas fue asistido, buscaba ayuda porque su tío estaba muerto al costado del camino, un dato que activó un operativo inmediato en la zona.

El hecho ocurrió en cercanías de la localidad de Tomás Young, en el departamento General Taboada, y puso en marcha una investigación que intenta reconstruir qué ocurrió durante esas horas previas al hallazgo. La situación impactó profundamente en la comunidad, tanto por la edad del menor como por las circunstancias que rodearon el caso.

El relato del menor y el hallazgo del cuerpo

Tras recibir la alerta, efectivos policiales siguieron las indicaciones brindadas por el niño y recorrieron el tramo señalado hasta localizar el cuerpo sin vida de un hombre en la banquina. Con el correr de las horas se confirmó que la víctima era Exequiel Fernández, de 34 años, vecino conocido en la zona y vinculado al fútbol local.

De acuerdo con los primeros datos aportados por Infobae, el hombre presentaba una herida de arma de fuego en el rostro y junto a él fueron encontrados una motocicleta, una mochila y una escopeta. La escena fue preservada para permitir las pericias correspondientes, mientras se aguardaban los resultados forenses que permitan esclarecer cómo se produjo la muerte.

El hombre supuestamente asesinado en Santiago del Estero.

El recorrido realizado por el niño —estimado en cerca de cinco kilómetros— se convirtió en uno de los aspectos más impactantes del caso y generó repercusión en toda Santiago del Estero, donde el episodio despertó fuertes muestras de preocupación y solidaridad hacia la familia.

Investigación en marcha y líneas abiertas

La causa quedó bajo la órbita de la fiscal Alejandra Sobrero, quien ordenó una serie de medidas iniciales para determinar las circunstancias del hecho. Por el momento, la investigación mantiene abiertas distintas hipótesis y no se descartó ninguna línea, a la espera de nuevos elementos probatorios.

El trabajo en el lugar incluyó relevamientos técnicos y testimonios de personas cercanas a la víctima, mientras peritos avanzaban en la reconstrucción de los últimos movimientos del hombre antes de ser encontrado. Fuentes del caso indicaron que el análisis del entorno será clave para comprender si se trató de un hecho aislado o si existieron terceros involucrados.