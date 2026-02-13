 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Concepción del Uruguay

Caso Jeremías: prorrogaron la prisión preventiva al conductor que lo chocó y mató

La prórroga de la prisión preventiva a Diego Luna, quien mató y chocó a Jeremías, se decidió este jueves.

13 de Febrero de 2026
Jeremías falleció el 26 de septiembre de 2025.

REDACCIÓN ELONCE

Este jueves, se celebró una nueva audiencia judicial en la que la Justicia decidió prorrogar por 90 días la prisión preventiva de Diego Antonio Luna, el conductor que el pasado 26 de septiembre atropelló y causó la muerte de Jeremías Aguiar, de 3 años, en Cantera 25, en Concepción del Uruguay. Luna, quien sigue bajo proceso judicial, continuará detenido en la Unidad Penal Granja de Gualeguaychú mientras se resuelven las siguientes etapas del juicio.

El vehículo involucrado en el trágico accidente fue una Chevrolet Meriva, que Luna conducía a la hora del siniestro. Durante la audiencia, la familia de Jeremías, que sigue buscando justicia por la muerte del niño, había adelantado que se pediría la extensión de la prisión preventiva, solicitud que fue finalmente aceptada por la Justicia.

Luna permanece bajo prisión preventiva tras vencimiento de la medida anterior

Diego Luna, de 42 años, había cumplido una prisión preventiva de 90 días, que venció el 11 de febrero, pero debido a la gravedad del caso, se solicitó una nueva prórroga para garantizar que el acusado siga detenido durante el proceso judicial. La prórroga de la prisión preventiva será válida hasta mayo.

jeremias aguiar
