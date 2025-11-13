Familiares de Jeremías Aguiar presentan proyecto para crear terapia intensiva pediátrica

Este jueves, los familiares de Jeremías Aguiar, el niño que perdió la vida tras ser atropellado por Diego Luna el pasado 26 de septiembre en el barrio Cantera 25, presentaron un proyecto de comunicación al intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto. El proyecto propone la creación de una sala de terapia intensiva pediátrica en el Hospital Urquiza, con el fin de mejorar la atención sanitaria para los niños de la región.

Luego de la marcha por el pedido de justicia, los familiares, apoyados por el referente del Partido Socialista, Paulo González, destacaron que esta iniciativa no responde únicamente a una necesidad personal, sino a un reclamo colectivo. "Esta es una clara muestra de que no vamos a quedarnos solo con los hechos ocurridos, sino que también vamos a ir en búsqueda de soluciones para que no vuelva a pasar", afirmaron. En este sentido, recalcaron que no se trata de una lucha individual ni partidaria, sino de una necesidad que beneficia a toda la comunidad.

El proyecto busca paliar la falta de infraestructura para la atención de emergencias pediátricas en la región. "Queremos que este pedido sea lo más abierto y plural posible, ya que la creación de una terapia intensiva pediátrica en el Hospital Urquiza beneficiará no solo a los niños de Concepción del Uruguay, sino de todo el departamento", indicaron los familiares.

Jeremías, el joven que murió en un accidente. Foto: Archivo.

La creciente preocupación por la salud infantil en la región

Durante la presentación del proyecto, Paulo González, quien también participó activamente de la marcha, expresó su preocupación por la situación sanitaria en Entre Ríos. "Es alarmante que la provincia haya pasado de estar dentro de la media nacional en mortalidad infantil a estar solo dos puntos por debajo de Formosa. Si no tomamos medidas urgentes, vamos a entrar en un callejón sin salida en materia de salud", afirmó el referente político.

González recordó que el Hospital Urquiza es el centro de salud de referencia para unas 206.000 personas, sin contar con estadísticas específicas sobre la población infantil. "Este hospital no solo abarca Concepción del Uruguay, sino que también atiende a poblaciones de Rosario del Tala y Colón, lo que hace aún más urgente la necesidad de contar con una unidad de terapia intensiva pediátrica", agregó.

Foto: Archivo.

El reclamo continúa mientras se avanza en la causa judicial

Por otro lado, los familiares de Jeremías Aguiar aseguraron que seguirán adelante con la difusión del proyecto, buscando llevarlo a los Concejos Deliberantes de los tres departamentos que conforman la región III y a la Cámara de Diputados y Senadores. "No queremos dejar de agradecer a las más de 10.000 personas que firmaron, y a quienes están acompañando la causa", señalaron.

En paralelo, la causa judicial continúa en curso, con el conductor Diego Antonio Luna aún bajo prisión preventiva en la Alcaldía de la Comisaría Primera. A pesar de que se había solicitado prisión domiciliaria con el uso de una tobillera electrónica, esta medida no pudo implementarse debido a que los cuidadores designados decidieron desistir de su compromiso.

El fatal accidente ocurrió el 26 de septiembre, cuando un automóvil conducido por Luna atropelló a dos peatones en la ciudad de Concepción del Uruguay. La mujer de 52 años resultó con heridas leves, pero su nieto, Jeremías, sufrió un golpe en la cabeza que derivó en su fallecimiento después de ser trasladado al Hospital Urquiza. La familia ha expresado su indignación por la decisión judicial de otorgar prisión domiciliaria a Luna, quien estaba en estado de ebriedad al momento del atropello.

Los familiares del niño continúan con el firme reclamo de justicia, pidiendo que la causa judicial avance de manera justa y equitativa. "Lo único que queremos es justicia para Jeremías", concluyó su madre, quien enfatizó que seguirán luchando por la creación de la unidad de terapia intensiva pediátrica como un legado para su hijo y para mejorar la atención de salud en la región. (Con información de La Pirámide)