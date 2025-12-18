Auto de alta gama se incendió por completo y su conductor logró salir a tiempo

Un auto Alfa Romeo se incendió por completo mientras circulaba por el acceso a Ibicuy. El conductor, un hombre de 55 años de Buenos Aires, resultó ileso.
Un auto de alta gama sufrió pérdidas totales tras un incendio de manera repentina durante la tarde de este miércoles. El siniestro ocurrió en el Acceso N° 45, la vía que conecta la Autopista 12 con la localidad de Ibicuy, a la altura del kilómetro 1 en la zona de Brazo Largo.
Alrededor de las 16:45 horas, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas recibió el alerta por un incendio vehicular. Al lugar se desplazó la unidad de rescate N° 24. Al arribar, los efectivos se encontraron con un escenario crítico: un vehículo marca Alfa Romeo se hallaba envuelto en llamas de forma generalizada.
Según el testimonio del único ocupante, un hombre de 55 años domiciliado en la ciudad de Campana (Buenos Aires), el fuego se habría originado de forma accidental. El conductor relató que se dirigía hacia Ibicuy cuando comenzó a emanar humo y llamas desde la columna de dirección (zona de la llave de contacto), propagándose el foco ígneo rápidamente hacia todo el habitáculo.
Operativo de emergencia
El personal de bomberos trabajó intensamente con líneas de agua para sofocar el incendio del rodado y evitar que las llamas se extendieran por los pastizales de la banquina, los cuales también resultaron afectados por la radiación del calor.
Afortunadamente, el conductor logró descender del vehículo por sus propios medios antes de que el fuego tomara la cabina, por lo que no se registraron heridos ni personas lesionadas.
En el lugar prestaron colaboración agentes de la Policía Caminera de Brazo Largo, quienes se encargaron de la señalización y el control del tránsito en la zona del acceso mientras la dotación de bomberos finalizaba las tareas de enfriamiento y aseguramiento del área.