Avanza la reforma laboral en el Senado: continúa el debate y el oficialismo busca firmar dictamen

El oficialismo retoma este jueves el debate de la reforma laboral en el Senado con la expectativa de firmar dictamen en comisiones. Tras las exposiciones de sindicatos y empresarios, el Gobierno negocia apoyos clave para llevar el proyecto al recinto antes de fin de año.
El Senado continúa este jueves el debate de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, con el objetivo de alcanzar un dictamen en comisiones que habilite su tratamiento en el recinto antes de fin de año. Desde las 9.30, el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda retomará la ronda de exposiciones, en una jornada clave para el oficialismo libertario.
El encuentro es encabezado por Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo, y por el senador jujeño Ezequiel Atauche, titular de Presupuesto y Hacienda. Tras un primer plenario sin mayores sobresaltos, el oficialismo aspira a reunir las firmas necesarias para emitir un despacho de mayoría, aunque el plan original contempla extender las negociaciones hasta mañana y llevar el proyecto al recinto el 26 de diciembre.
Durante la jornada anterior expusieron representantes de la CGT y de las dos CTA, que cuestionaron duramente la iniciativa al considerar que implica una pérdida de derechos laborales. En contrapartida, cámaras empresarias y representantes del sector agropecuario defendieron el espíritu del articulado, al sostener que promueve la generación de empleo y reduce la litigiosidad.
La agenda de este jueves incluye exposiciones de universidades, asociaciones de abogados, entidades bancarias y magistrados. La intención del oficialismo es cerrar rápidamente la lista de oradores para que los senadores puedan abocarse a la discusión política del proyecto y avanzar en la redacción final del dictamen.
Ambas comisiones cuentan con 17 integrantes cada una: cinco del oficialismo, cinco del kirchnerismo y siete legisladores considerados “dialoguistas”. Para lograr un despacho, La Libertad Avanza necesita al menos nueve firmas en cada comisión, por lo que deberá sumar el respaldo de al menos cuatro senadores de ese bloque intermedio.
En la comisión de Trabajo, las negociaciones apuntan principalmente a sectores de la UCR, el PRO y peronistas no alineados, mientras que en Presupuesto y Hacienda el Gobierno busca apoyos adicionales entre radicales y aliados provinciales. Desde el kirchnerismo, en tanto, anticiparon su rechazo al proyecto y cuestionaron la conformación de las comisiones.
El oficialismo confía en que el fortalecimiento de su bloque tras las elecciones y los acuerdos con sectores dialoguistas le permitan avanzar con la reforma. No obstante, admite que un dictamen ajustado podría complicar el quórum en el recinto, por lo que Bullrich concentra las negociaciones y evalúa posibles modificaciones al texto para asegurar los votos necesarios.
En paralelo, el Senado también continuará este jueves el tratamiento de los cambios a la Ley de Glaciares, otra de las iniciativas incluidas en la agenda prioritaria del Gobierno para el cierre del período legislativo.