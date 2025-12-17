Blanca Osuna: “Hay un sobre cuidado para los sectores de mayor poder económico y no para quiénes producen realmente”

REDACCIÓN ELONCE
“El criterio de distribución de Milei ha sido despojar a los jubilados, a los discapacitados, estudiantes del nivel inicial, primaria, secundaria, escuelas técnicas y universidades prácticamente de todo”, puntualizó la diputada nacional Blanca Osuna.
La diputada nacional del Bloque de Unión por la Patria, Blanca Osuna, hizo un pequeño resumen del tratamiento que comenzó este miércoles por el Presupuesto 2026 que redactó el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.
“Estamos con el tratamiento del Presupuesto nacional y otras leyes tributarias. El Presupuesto es una norma marco del todo quehacer social, político y económico para el año que viene. La primera cuestión es que el Gobierno de Milei evitó tener Presupuesto en sus dos primeros años, con lo cual la discrecionalidad del uso de los recursos fue su sello distintivo. Ahora que va con este esquema presupuestario donde por un lado se define cómo se recauda y cómo el Estado se hace de recursos para atender sus obligaciones (servicios, derechos y la actividad económica)”, sostuvo en primer lugar.
“Lo más importante, además del supuesto hecho de recaudar que es el aporte y el compromiso que asimismo argentinos y argentinas, están los criterios que se usan para distribuir esos recursos. En ese punto de distribución es dónde están las prioridades”, recalcó.
En otro punto de la entrevista, ratificó: “El criterio de distribución de Milei ha sido despojar a los jubilados, a los discapacitados, estudiantes del nivel inicial, primaria, secundaria, escuelas técnicas y universidades prácticamente de todo. Al mismo tiempo, estamos hablando de otro despojo en materia de medicamentos para enfermos de cáncer, para la prevención del sida y para las vacunas. Hay menos recursos para eso y hay un sobre cuidado muy especial para los sectores de mayor poder económico, para quienes se dedican a la actividad financiera, a la especulación, a la importación y no los que producen realmente”.
Por último, la legisladora cerró: “Lo que advierto es que las consecuencias de esta norma si hoy efectivamente es aprobada más allá de la oposición firme que tenemos quienes integramos Unión por la Patria y otros bloques afines es muchísimo pesar y la verdad que cuando uno ve enfrente a los legisladores de La Libertad Avanza, alguno de ellos entrerrianos, buscan esconderse y no poner la cara, justificando lo que están haciendo a través del artículo 30 de la ley, que es dejar sin recursos a la educación técnica, al desarrollo científico y tecnológico. Al mismo tiempo, a partir del artículo 75, derogar la Ley de Financiamiento de las Universidad o la Ley de Emergencia de la Discapacidad. Estas cosas que es el cuidado que el Estado que tiene que hacer para las personas más frágiles este Presupuesto las castiga y apela al descompromiso y al abandono”.