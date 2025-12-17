 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política En el perilago de Salto Grande

El camping La Tortuga Alegre volvió a quedar en manos del Gobierno provincial

Tras la finalización de un proceso administrativo y judicial, el Gobierno de Entre Ríos recuperó el camping La Tortuga Alegre ubicado en el Perilago de Salto Grande.

17 de Diciembre de 2025
El Gobierno de Entre Ríos recuperó el camping La Tortuga Alegre
El Gobierno de Entre Ríos recuperó el camping La Tortuga Alegre

Tras la finalización de un proceso administrativo y judicial, el Gobierno de Entre Ríos recuperó el camping La Tortuga Alegre ubicado en el Perilago de Salto Grande.

El camping La Tortuga Alegre ubicado en el Perilago de Salto Grande, volvió a quedar bajo control estatal tras la finalización de un proceso administrativo y judicial. El gobernador Rogelio Frigerio visitó el predio que pertenece a la Comisión Técnica Mixta (CTM), que se encuentra cedido en comodato a la provincia para su administración con fines turísticos.

 