El camping La Tortuga Alegre volvió a quedar en manos del Gobierno provincial

Tras la finalización de un proceso administrativo y judicial, el Gobierno de Entre Ríos recuperó el camping La Tortuga Alegre ubicado en el Perilago de Salto Grande.
El camping La Tortuga Alegre ubicado en el Perilago de Salto Grande, volvió a quedar bajo control estatal tras la finalización de un proceso administrativo y judicial. El gobernador Rogelio Frigerio visitó el predio que pertenece a la Comisión Técnica Mixta (CTM), que se encuentra cedido en comodato a la provincia para su administración con fines turísticos.