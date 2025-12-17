 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes En su sede de calle La Rioja

El Club Olimpia cerró el 2025 con una emotiva fiesta en familia

17 de Diciembre de 2025
La familia de Olimpia despidió el año.
La familia de Olimpia despidió el año. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El Club Olímpia celebró su tradicional fiesta de fin de año, destacando a jugadores y colaboradores en una noche de homenaje y diversión para todos.

La noche en el Club Olimpia fue la oportunidad perfecta para despedir el 2025. En un ambiente de celebración y camaradería, jugadores, padres, y colaboradores se reunieron para disfrutar de una fiesta de fin de año llena de emociones. La actividad se llevó a cabo en la sede del club, con una cena organizada especialmente para la ocasión, y un reconocimiento especial para aquellos jugadores que más se destacaron durante la temporada.

 

Gustavo Agasse, presidente del Club Olimpia, expresó su entusiasmo por este evento: "Después de muchos años volvimos a hacer la fiesta de cierre de año con todos los chicos, todos los padres, todos los colaboradores que han estado durante el año. Estamos muy felices de cerrar el año de esta manera". El evento no solo celebró los logros deportivos, sino también la labor conjunta de todos los que forman parte de la institución.

 

Gustavo Agasse. Foto: Elonce.
Gustavo Agasse. Foto: Elonce.

 

Una gestión que moderniza el club

 

Durante la fiesta, Agasse también compartió su visión sobre el futuro del club. En su balance de 2025, destacó los esfuerzos realizados para renovar y modernizar las instalaciones del Club Olimpia. "Este ha sido un año de cambios importantes", indicó el presidente. "Gracias al ingreso de la concesión del Estribo, también nos comprometimos a cambiar lo que es la vereda, la puerta de ingreso, todo lo que son pisos. Estamos mejorando el club poco a poco".

 

Además, reveló que uno de los objetivos más ambiciosos para el futuro próximo es la modernización de los vestuarios, los cuales tienen más de 40 años. "Queremos cambiar los vestuarios, que aún son los mismos desde cuando yo jugaba en el '85", expresó Agasse. La renovación de estas áreas será una de las prioridades para el club, ya que los vestuarios actuales no cumplen con las necesidades de los jugadores y socios.

 

Reconocieron a deportistas. Foto: Elonce.
Reconocieron a deportistas. Foto: Elonce.

 

Proyectos y sueños a futuro en el Club Olimpia

 

"En principio nos estamos planteando modernizar los vestuarios", afirmó Agasse. La idea es ofrecer a los socios y jugadores instalaciones modernas y cómodas, mientras se continúa con el crecimiento y la consolidación del club.

 

La fiesta también tuvo un toque especial al incluir a los más jóvenes. Los chicos del club, como los jugadores de la categoría U13, compartieron sus experiencias y logros. Un jugador destacado, orgulloso de haber recibido el trofeo a la revelación del año, comentó: "Fue muy difícil adaptarme, pero ahora mi sueño es traer la copa al club y celebrarlo con todos mis compañeros". Otros jóvenes también expresaron su amor por el club, destacando la importancia de entrenar y jugar en equipo.

 

