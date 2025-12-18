 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Suben las temperaturas y se aproxima un período de inestabilidad

El calor seguirá en aumento en los próximos días debido al ingreso de aire más húmedo, lo que elevará de forma marcada la sensación térmica. Hacia el fin de semana se espera un período de inestabilidad, con lluvias y tormentas que podrían ser localmente intensas.

18 de Diciembre de 2025
Tiempo en Paraná
Tiempo en Paraná

El calor seguirá en aumento en los próximos días debido al ingreso de aire más húmedo, lo que elevará de forma marcada la sensación térmica. Hacia el fin de semana se espera un período de inestabilidad, con lluvias y tormentas que podrían ser localmente intensas.

Tras varios días de cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso, el tiempo comenzará a mostrar cambios en la región. El ingreso de aire más húmedo provocará un aumento marcado de la sensación térmica y, hacia el fin de semana, se prevé el regreso de las lluvias.

 

Durante el tramo final de la semana, las condiciones seguirán siendo calurosas, con viento predominante del sector norte y registros térmicos elevados. Para este jueves se espera una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 17, mientras que el viernes el calor se intensificará aún más debido al aumento de la humedad.

Suben las temperaturas y se aproxima un per&iacute;odo de inestabilidad
Suben las temperaturas y se aproxima un período de inestabilidad

Hacia el viernes, el ingreso de aire húmedo favorecerá una suba significativa de la sensación térmica, con valores que podrían acercarse a los 34 grados en en la región. El escenario más extremo de calor se dará especialmente en las provincias del norte del país, donde las temperaturas continuarán en ascenso dentro de un contexto plenamente veraniego. En la región central, las marcas térmicas también podrían alcanzar los 38°C.

 

A partir de las primeras horas del sábado, el panorama cambiará de manera notoria. Se prevé un período inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas que podrían presentarse de forma localizada con intensidad fuerte. Estos fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ráfagas intensas de viento, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.

 

Temas:

Fin de Semana inestabilidad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso