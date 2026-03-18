Frente frío reactivará tormentas en la región central del país: cómo impactará en Entre Ríos

El avance de un frente frío volverá a poner en escena condiciones de inestabilidad en gran parte del centro del país a partir de este jueves, con la probabilidad de lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad. Según el informe elaborado por Leonardo De Benedictis, de Meteored, el fenómeno actuará como disparador de convección al interactuar con una masa de aire cálido y húmedo ya instalada en la región.

Este tipo de configuraciones atmosféricas suele derivar en eventos de precipitación de rápida evolución, con acumulados significativos en cortos períodos de tiempo. La situación genera especial atención en sectores donde las condiciones previas ya presentan alta humedad en el suelo.

El análisis indica que el viernes será el momento de mayor actividad meteorológica, con tormentas que podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte en forma localizada. Las áreas más comprometidas abarcan Buenos Aires, Santa Fe, el sudeste de Córdoba, sectores de Entre Ríos y el norte de La Pampa.

Viernes con mayor intensidad y riesgo de lluvias abundantes

De acuerdo con los modelos meteorológicos utilizados, especialmente el ECMWF considerado de alta confiabilidad, las precipitaciones podrían concentrarse con mayor intensidad durante esa jornada. Esto eleva el riesgo de fenómenos organizados que incluyan ráfagas, abundante caída de agua y actividad eléctrica.

Foto: Meteored.

Desde el punto de vista técnico, la combinación entre el forzante dinámico del frente frío y la elevada disponibilidad de humedad crea un escenario propicio para el desarrollo de tormentas más estructuradas. Esto podría traducirse en acumulados importantes en lapsos breves.

Como consecuencia, se incrementa la probabilidad de excesos hídricos, especialmente en zonas que ya vienen recibiendo lluvias en días anteriores. Este contexto obliga a mantener un monitoreo constante de la evolución del sistema.

Impacto en el campo y complicaciones productivas

La persistencia de este patrón inestable comienza a generar complicaciones en el ámbito agropecuario. En plena etapa de cosecha de cultivos de verano, la alternancia entre mejoras temporarias y nuevos eventos de lluvia dificulta la planificación de las tareas.

Uno de los principales problemas radica en la saturación de los suelos. En áreas donde ya se registraron precipitaciones recientes, la capacidad de absorción se encuentra limitada, lo que favorece anegamientos temporarios y retrasa el ingreso de maquinaria a los campos.

Foto: Archivo Elonce.

Esta situación no solo afecta los tiempos de cosecha, sino también la calidad de los granos y la logística de transporte, incrementando los costos y riesgos operativos para los productores.

Mejora parcial y continuidad del patrón inestable

De cara al fin de semana, el sistema frontal tenderá a desplazarse hacia el norte, lo que permitirá una mejora transitoria en la región central entre sábado y domingo. Sin embargo, esta estabilidad será parcial y de corta duración.

Los pronósticos anticipan que el escenario no se estabilizará completamente, ya que un nuevo frente frío podría avanzar hacia comienzos de la próxima semana. Este comportamiento confirma la persistencia de un patrón atmosférico dinámico y repetitivo.

En este contexto, los especialistas recomiendan seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas, dado que la recurrencia de eventos de inestabilidad continuará siendo una característica dominante en los próximos días, con impacto tanto en la vida cotidiana como en las actividades productivas.