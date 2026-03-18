Se espera un miércoles nublado y leve descenso térmico para los últimos días del verano

El pronóstico del tiempo en Paraná indica que este miércoles se presentará con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, sin probabilidades significativas de precipitaciones y con temperaturas que oscilan entre los 18 y 29 grados.

De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la mañana se mantendrá con nubosidad predominante, mientras que por la tarde y noche las condiciones continuarán estables, con cielo entre mayormente nublado y algo nublado. La probabilidad de lluvias se ubica entre el 0 y el 10 por ciento, sin eventos previstos.

En cuanto al viento, será leve a moderado del sector sudeste rotando al noreste, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas.

Cómo seguirá el tiempo en los próximos días

Para el jueves, el organismo anticipa condiciones similares, con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 16 grados y una máxima que alcanzará los 30 grados.

El viernes continuará con tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 30 grados, sin precipitaciones previstas y con presencia de nubosidad variable a lo largo del día.

El sábado se espera un leve descenso de la temperatura máxima, que rondará los 28 grados, con una mínima de 21 grados y cielo parcialmente nublado.

Descenso térmico hacia el fin de semana

De cara al domingo, el pronóstico indica un marcado descenso de la temperatura, con mínima de 17 grados y máxima de 24 grados, manteniéndose el cielo mayormente nublado pero sin lluvias.

Para el inicio de la próxima semana, el lunes presentará condiciones similares, con temperaturas entre 19 y 23 grados, mientras que el martes se prevé una leve continuidad de este patrón, con mínima de 19 y máxima de 22 grados.

En términos generales, el panorama meteorológico para Paraná muestra una semana con estabilidad en las condiciones, predominio de nubosidad y un progresivo descenso térmico hacia el fin de semana, sin fenómenos adversos destacados.