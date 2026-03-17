Vientos intensos en Paraná: árboles caídos y postes inclinados tras el alerta

Hubo vientos intensos en Paraná en el marco de un alerta amarilla que finalmente no trajo lluvias significativas durante este martes, pero sí generó diversas intervenciones por parte de Defensa Civil. Entre los principales efectos se registraron árboles caídos, postes inclinados y situaciones de riesgo en distintos puntos de la ciudad.

El coordinador del área, Lucas García, explicó a Elonce cómo se trabajó ante el fenómeno: “el Municipio, ante las alertas meteorológicas, lo que hace desde Protección Civil es observar el radar meteorológico. Los pronósticos son pronósticos, pero la situación real se evalúa con el mapeo y los radares, viendo cómo se desarrolla la tormenta”.

En ese sentido, detalló que el impacto en la ciudad fue parcial. “Había un ingreso de un sistema tormentoso, pero no iba a afectar directamente a Paraná. Sí íbamos a tener viento por el ingreso fuerte desde el sur de la provincia”, afirmó.

Intervenciones en distintos puntos de la ciudad

Como consecuencia del viento, se registraron múltiples situaciones que requirieron intervención. “Tuvimos muchos postes que no estaban caídos, sino inclinados. Son postes viejos y, aunque no se caen porque el tendido los sostiene, generan preocupación en los vecinos”, señaló García.

Uno de los sectores afectados fue la zona de Parque Gazzano, donde se reportaron estructuras comprometidas. “Esto depende de las empresas de telefonía, que deben hacerse cargo. Desde Protección Civil realizamos las denuncias correspondientes a través de sus canales”, agregó.

En cuanto al arbolado urbano, el funcionario confirmó: “hemos tenido seis árboles caídos, todos añejos, que con el viento se han tumbado”.

Trabajo preventivo y recomendaciones

García destacó que, ante este tipo de situaciones, el área realiza recorridas constantes: “lo que hacemos es un patrullaje de emergencia, recorriendo la ciudad y verificando cada situación que se presenta”.

Además, remarcó la importancia de la prevención en viviendas y edificios: “cuando empieza el viento, hay que retirar ropa y elementos que puedan volarse. Ese ‘escombraje’, como lo llamamos, puede caer desde altura y perjudicar a algún vecino”.

Finalmente, recordó que Defensa Civil mantiene líneas abiertas para emergencias: “las personas pueden comunicarse al 103, como lo hacen siempre, y tratamos de llegar rápidamente para evaluar cada situación”.