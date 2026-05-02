A 44 años del hundimiento ARA General Belgrano, veteranos renovaron el pedido de memoria

Este sábado se desarrolló en Paraná un acto protocolar para recordar un nuevo aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano, ocurrido durante la Guerra de Malvinas. La actividad tuvo lugar en la Plaza de las Colectividades y reunió a excombatientes, familiares y vecinos en una jornada marcada por la memoria.

La conmemoración del ARA General Belgrano se realizó al cumplirse 44 años del hecho, uno de los episodios más significativos del conflicto del Atlántico Sur. En ese marco, el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná, Oscar Eguía, brindó su testimonio ante el móvil de Elonce.

“Es una fecha tan preciada y tan cara a los sentimientos de los veteranos”, expresó al referirse a la importancia de mantener vigente el recuerdo de lo ocurrido.

Un acto con memoria y presencia de familiares

Durante la ceremonia, Eguía destacó que año tras año se repite el acompañamiento de familiares de las víctimas y sobrevivientes. En ese sentido, remarcó el valor de la participación de quienes mantienen vivo el recuerdo del ARA General Belgrano.

“Todavía contamos entre nosotros con viudas, con sus hijos, con sus nietos de aquellos que quedaron a 4.200 metros de profundidad”, señaló.

El referente también hizo mención a la presencia de sobrevivientes, a quienes definió como un símbolo del orgullo y la memoria colectiva.

“Siempre estamos acompañados por una sociedad que nos quiere y nos contiene”, agregó, al valorar el acompañamiento de la comunidad y de las autoridades presentes.

Crucero ARA General Belgrano.

El recuerdo de los caídos

En el acto se recordó especialmente a los 323 tripulantes que murieron en el hundimiento del ARA General Belgrano, sobre un total de 1.093 personas que se encontraban a bordo.

Eguía remarcó que quienes no lograron salir del crucero tienen allí su lugar de descanso final. “Su tumba hoy es el crucero a esa profundidad”, expresó.

Además, sostuvo que los caídos continúan siendo un símbolo de la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

Presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná, Oscar Eguía.

Un mensaje hacia el futuro

El presidente del Centro de Veteranos también se refirió a la importancia de transmitir la causa Malvinas a las nuevas generaciones.

“Malvinas es un sentimiento, una herida abierta”, afirmó, y sostuvo que el camino para sostener el reclamo debe basarse en la paz, la democracia y la diplomacia.

En ese sentido, insistió en la necesidad de reforzar la enseñanza en todos los niveles educativos. “Nadie defiende lo que no conoce”, expresó, al remarcar la importancia de incorporar estos contenidos en escuelas y universidades.