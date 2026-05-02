El increíble cambio físico de Gonzalo Higuaín que sorprendió a todos

En las últimas, hora una imagen de Gonzalo Higuaín comenzó a circular en redes sociales en donde se lo puede ver con un aspecto físico distinto, lo que generó reacciones y cuestionamientos sobre su autenticidad.

La fotografía de Gonzalo Higuaín se viralizó rápidamente en plataformas como Instagram y X, donde usuarios comenzaron a comparar su apariencia actual con la que tenía durante su etapa como futbolista profesional.

En ese contexto, el supuesto cambio físico de Gonzalo Higuaín dio lugar a distintos comentarios y especulaciones.

La imagen que generó repercusión

La foto habría sido tomada en un local de Miami, donde el exdelantero posó junto a un fan. En la imagen, se lo observa con un look diferente al que mantenía durante su carrera en clubes como el Real Madrid o la Juventus.

El contraste con su etapa como jugador fue uno de los principales factores que impulsó la viralización. La falta de apariciones públicas recientes también contribuyó a amplificar la repercusión.

A medida que la imagen se difundía, algunos usuarios comenzaron a poner en duda su veracidad. Entre las hipótesis, surgió la posibilidad de que la foto haya sido alterada mediante herramientas digitales.

Estas dudas se vinculan con la creciente circulación de contenidos generados o modificados con inteligencia artificial, lo que llevó a que parte de los usuarios cuestionaran la autenticidad de la imagen.

Su presente fuera del fútbol

Desde su retiro en 2022, Gonzalo Higuaín ha mantenido un perfil bajo en cuanto a exposiciones públicas. Tras su paso por Inter Miami, se alejó de la actividad profesional como jugador.

Actualmente, se desempeña en el área de desarrollo de futbolistas dentro de la misma institución, en Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, el exdelantero acumuló más de 300 goles y participó en distintos equipos de primer nivel, además de integrar la Selección argentina en múltiples competencias internacionales.

La difusión de esta imagen volvió a ubicar a Gonzalo Higuaín en el centro de la conversación, aunque en este caso por un aspecto vinculado a su vida personal y su exposición en redes sociales.