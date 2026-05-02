Le robaron pertenencias mientras se mudaba y las encontraron en una casa vecina

Un hecho de inseguridad se registró en la ciudad de Santa Fe cuando una mujer sufrió el robo de sus pertenencias en plena mudanza. El episodio ocurrió en barrio Parque Juan de Garay y derivó en un procedimiento policial que permitió recuperar los objetos sustraídos.

La situación se produjo mientras la víctima realizaba la mudanza y había dejado algunos elementos en un pasillo, en el marco del traslado. El caso tomó relevancia luego de la intervención del Comando Radioeléctrico, tras un llamado al 911 que alertó sobre disturbios en la zona.

De acuerdo a lo informado, la mujer advirtió el faltante de sus pertenencias poco después de iniciar la mudanza, lo que generó sospechas sobre una vivienda cercana.

Intervención policial

El operativo se desarrolló en la intersección de Gaboto y Crespo, donde los efectivos entrevistaron a la damnificada. A partir de su testimonio, se orientó la búsqueda hacia un domicilio lindero.

Con la autorización correspondiente, los agentes ingresaron al inmueble señalado y realizaron una inspección. Allí lograron encontrar la totalidad de los objetos que habían sido sustraídos durante la mudanza.

El procedimiento se llevó adelante sin mayores incidentes y permitió esclarecer rápidamente la situación.

Lugar donde se desarrolló el hecho.

Recupero de los elementos

Tras la requisa, los efectivos confirmaron que las pertenencias denunciadas por la mujer se encontraban dentro de la vivienda. Los elementos fueron recuperados y restituidos a su dueña.

En el lugar, además, fue aprehendido un hombre de 50 años, quien fue trasladado a la Comisaría 2ª, donde quedaron radicadas las actuaciones correspondientes.

Actuación judicial

El caso quedó a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con la investigación para determinar responsabilidades.

El procedimiento permitió resolver el hecho en pocas horas, luego de que la víctima detectara el faltante de sus pertenencias durante la mudanza.