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Policiales Ocurrió en San Luis

Joven madre y su bebé murieron en trágico accidente cuando iban a festividad religiosa

Una madre de 32 años y su bebé de un año murieron este viernes en un trágico accidente sobre la ruta nacional 146, en el ingreso de San Luis, cuando viajaban a una festividad religiosa en el Santuario Cristo de la Quebrada.

2 de Mayo de 2026
Joven madre y su bebé murieron en trágico accidente.
Joven madre y su bebé murieron en trágico accidente. Foto: (Media Mendoza).

Una madre de 32 años y su bebé de un año murieron este viernes en un trágico accidente sobre la ruta nacional 146, en el ingreso de San Luis, cuando viajaban a una festividad religiosa en el Santuario Cristo de la Quebrada.

Una madre de 32 años y su bebé de un año murieron este viernes en un trágico accidente sobre la ruta nacional 146, en el ingreso de San Luis, cuando viajaban a una festividad religiosa en el Santuario Cristo de la Quebrada.

 

Según los primeros datos que se conocen del accidente, la camioneta utilitaria en la que viajaban las dos víctimas chocó de frente contra un camión Mercedes Benz con semirremolque a la altura del kilómetro 161, cerca de la localidad de Beazley.

 

Aunque todavía resta saber las causas del choque, se supo que el camión que venía de Santa Fe con destino a San Rafael chocó de frente con la Citroën Berlingo, que iba en sentido contrario con sus tres ocupantes.

Silvina Enriquez, una de las v&iacute;ctimas del accidente en la Ruta 146. (Media Mendoza).
Silvina Enriquez, una de las víctimas del accidente en la Ruta 146. (Media Mendoza).

Las víctimas fueron identificadas como Silvina Alejandra Enríquez, de 32 años, y su hija de un año, Mia Nahiara Núñez Enríquez, oriundas de San Rafael, en Mendoza.

 

Fuentes policiales informaron al medio Info YA! que la mujer era cabo de la Policía Federal, prestaba servicios en Buenos Aires y estaba de licencia. Además de las dos personas fallecidas, en el accidente también resultó herido el esposo y papá de las víctimas, quien manejaba la camioneta al momento del choque.

El accidente ocurri&oacute; cerca de la localidad de Beazley. (Media Mendoza).
El accidente ocurrió cerca de la localidad de Beazley. (Media Mendoza).

 

El hombre de 35 años fue trasladado de urgencia al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo de San Luis, donde permanece internado con politraumatismos, fuera de peligro. Tanto la mamá como su beba de un año murieron en el lugar del accidente.

 

En tanto, el conductor del camión Mercedes Benz 1735, de 53 años, y la mujer de 45 que lo acompañaba resultaron ilesos.

Al momento del accidente, las víctimas y el hombre herido viajaban a la Festividad del Santo Cristo de la Quebrada, el evento religioso más grande de San Luis que se celebra entre el 24 de abril al 3 de mayo en Villa de la Quebrada.

Temas:

San Luis Accidente ruta nacional víctimas
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