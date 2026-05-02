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El Torneo Apertura define los últimos clasificados a playoffs en una fecha decisiva

La última fecha de la fase regular presenta partidos decisivos en ambas zonas, con equipos que dependen de sí mismos y otros que necesitan resultados ajenos para meterse en los octavos de final. También se resolverán posiciones en la parte alta de la tabla.

2 de Mayo de 2026
Tres de los cinco grande buscan la clasificación.
Tres de los cinco grande buscan la clasificación.

La última fecha de la fase regular presenta partidos decisivos en ambas zonas, con equipos que dependen de sí mismos y otros que necesitan resultados ajenos para meterse en los octavos de final. También se resolverán posiciones en la parte alta de la tabla.

El Torneo Apertura entra en su tramo final con una fecha determinante que definirá los últimos clasificados a los playoffs y el orden de los equipos en cada zona. Con varios partidos en simultáneo, el cierre de la fase regular tendrá cruces directos y múltiples combinaciones que mantendrán la definición abierta hasta el final.

 

En este contexto, el Torneo Apertura presenta escenarios distintos en cada grupo, con equipos que dependen de sí mismos y otros que necesitan resultados ajenos para avanzar a los octavos de final.

 

 

Zona A: una “final” y la pelea por el primer puesto

 

Uno de los partidos centrales será el de San Lorenzo (6°) frente a Independiente (7°), en el Nuevo Gasómetro. El equipo local se clasificará si gana o empata, mientras que el visitante está obligado a sumar de a tres para no depender de otros resultados.

 

En paralelo, Unión (8°) recibirá a Talleres (4°). El conjunto santafesino necesita ganar para asegurarse un lugar en la próxima fase, mientras que un empate o una derrota lo dejarán sujeto a lo que ocurra con otros rivales directos.

 

San Lorenzo e Independiente juegan una final por la clasificaci&oacute;n.
San Lorenzo e Independiente juegan una final por la clasificación.

 

En la parte alta, Boca visitará a Central Córdoba con la intención de pelear por el primer puesto. Para quedarse con la cima, deberá ganar y esperar que Estudiantes no sume de a tres ante Platense. El equipo platense, por su parte, será líder si logra una victoria como visitante.

 

Zona B: cinco equipos por dos lugares

 

La definición en la Zona B tiene a cinco equipos en la pelea por los dos últimos cupos a los playoffs del Torneo Apertura.

 

Barracas Central (8°) abrirá la jornada ante Banfield y se clasificará si gana. En caso de empatar o perder, dependerá de lo que suceda con Racing, Tigre y Sarmiento.

 

Racing necesita ganar para clasificar.
Racing necesita ganar para clasificar.

 

El domingo, Racing (9°) y Huracán (7°) se enfrentarán en un duelo clave. El “Globo” avanzará si gana, mientras que la “Academia” necesita el triunfo para no depender de otros resultados.

 

Por su parte, Tigre deberá vencer a Rosario Central y esperar que Barracas no gane, mientras que Sarmiento está obligado a ganar y necesita una combinación de resultados para mantenerse con chances.

 

 

Definición en simultáneo

 

La jornada final del Torneo Apertura se disputará con varios encuentros en simultáneo, lo que permitirá que la clasificación a los playoffs se defina minuto a minuto.

Además de los equipos que buscan ingresar, también quedarán establecidas las posiciones finales de cara a los cruces de octavos de final, en una fecha que marcará el cierre de la fase regular del campeonato.

Temas:

Torneo Apertura Fecha 9 Clasificación
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