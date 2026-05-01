Comenzó el campeonato nacional de sóftbol “Viva El Río” en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El campeonato nacional de sóftbol “Viva El Río” reúne a equipos de todo el país y del exterior en un fin de semana cargado de competencia, organización y homenaje a referentes del deporte.
El campeonato nacional de sóftbol “Viva El Río” comenzó en el Estadio Mundialista "Nafaldo Cargnel" de Paraná, consolidando una vez más a la ciudad como epicentro de este deporte a nivel nacional. Con una importante convocatoria, el evento reúne a delegaciones de distintas provincias argentinas y también equipos invitados del exterior, en un cronograma que se extiende durante todo el fin de semana.
En diálogo con la organización, el vicepresidente de la Asociación Paranaense de Sóftbol, Fabián Bersier, destacó el inicio de la competencia: “Continuamos los juegos que arrancaron desde hoy a las 9 de la mañana. Siguen mañana sábado y el domingo son las finales”. De esta manera, confirmó que la actividad no se detiene y culminará con las definiciones el domingo.
El campeonato nacional de sóftbol “Viva El Río” cuenta con la participación de 28 equipos provenientes de Salta, Santiago del Estero, Bahía Blanca, Rosario, La Pampa y Buenos Aires, además de conjuntos uruguayos.
Competencia intensa y nuevas categorías
El torneo se desarrolla exclusivamente en categoría masculina y presenta divisiones por edades, incluyendo una nueva incorporación. “todo masculino que se dividen en tres categorías, +35, +45 y +55, que es una categoría nueva que se implementó este año”, detalló el dirigente, subrayando la expansión del certamen.
En cuanto a la dinámica de juego, los partidos se estructuran en siete entradas, aunque también se adaptan a un límite de tiempo para garantizar el cumplimiento del cronograma. “Estamos hablando de siete periodos, es decir, una entrada al bateo y una a la defensa. Eso cierra un periodo. De eso son siete hasta que se termina por carrera”, explicó.
Organización, sedes y homenaje
La magnitud del campeonato nacional de sóftbol “Viva El Río” se refleja en la cantidad de partidos programados y en la infraestructura utilizada. “Hay muchos equipos, son alrededor de 98 partidos que se juegan el fin de semana”, afirmó Bersier, destacando el intenso ritmo competitivo.