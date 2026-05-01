La lista de jugadores de Boca para viajar a Santiago del Estero con varias sorpresas

La lista de jugadores de Boca para viajar a Santiago del Estero presenta un equipo alternativo, con regresos clave y varias ausencias por lesión.
La lista de jugadores de Boca para viajar a Santiago del Estero fue confirmada por el entrenador Claudio Úbeda, quien decidió apostar por una formación alternativa para enfrentar a Central Córdoba en la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura 2026. El conjunto dirigido por el “Sifón” afrontará este compromiso con un once inédito, condicionado por la seguidilla de partidos y la necesidad de administrar cargas físicas.
El plantel del Boca Juniors ya se prepara para viajar a Santiago del Estero con una nómina que combina juventud, rotación y algunos nombres habituales que buscarán sumar minutos. Entre las principales novedades aparece la inclusión de Adam Bareiro, quien integrará el banco de suplentes y podría tener participación durante el encuentro.
También se destacan los regresos de Kevin Zenón y Lucas Janson, dos futbolistas que vuelven a estar a disposición del cuerpo técnico y representan alternativas ofensivas y de generación de juego en un equipo que tendrá varios cambios respecto a su formación habitual.
Bajas sensibles y ausencias por lesión
En contrapartida, la lista de convocados evidencia varias ausencias de peso. Entre ellas se destacan las de Edinson Cavani y Carlos Palacios, quienes continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y no estarán disponibles para este compromiso. A ellos se suman Rodrigo Battaglia y Ander Herrera, que tampoco lograron llegar en condiciones.
Otra baja importante es la del arquero Agustín Marchesín, quien quedó descartado para lo que resta del año, lo que obliga al cuerpo técnico a reconfigurar el esquema en ese sector del campo. Además, Camilo Rey Domenech no fue incluido en la lista, ya que sumó minutos recientemente en el equipo de Reserva.
Estas ausencias obligaron a Úbeda a recurrir a variantes dentro del plantel, apostando por jugadores con menor rodaje pero con la oportunidad de mostrarse en un contexto competitivo.
Los convocados y el objetivo del cierre
La lista de convocados incluye a los arqueros Leandro Brey y Javier García; en defensa, nombres como Marcelo Weigandt, Nicolás Figal y Lautaro Blanco; mientras que en el mediocampo aparecen Leandro Paredes, Tomás Belmonte y Alan Velasco. En la delantera, el equipo contará con futbolistas como Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos y Ángel Romero.
El objetivo del cuerpo técnico es claro: cerrar la fase regular de la mejor manera posible sin comprometer la condición física de los titulares habituales. La rotación masiva responde a una estrategia que prioriza el rendimiento a largo plazo, en un calendario exigente.