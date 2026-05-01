Free shops, lujo y retiros millonarios, los gastos de una empresa estatal en viajes al exterior

Los gastos de Nucleoeléctrica en viajes al exterior quedaron bajo la lupa tras un informe que expone consumos con tarjetas corporativas en free shops, hoteles y servicios de lujo.
Los gastos de Nucleoeléctrica en viajes al exterior volvieron a generar controversia luego de la difusión de un anexo del informe de gestión presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El documento detalla consumos realizados con tarjetas corporativas de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, con erogaciones que incluyen compras en free shops, hoteles de alta gama y servicios de lujo.
Según el reporte, las operaciones superan los 50 millones de pesos y se concentraron mayormente en el exterior. Entre los gastos figuran consumos en aeropuertos internacionales, restaurantes, tiendas de ropa, peluquerías y servicios de playa en Europa. También se registraron múltiples extracciones de efectivo en moneda extranjera, lo que incrementó la atención sobre el uso de fondos públicos.
El informe no detalla qué funcionarios realizaron cada consumo, aunque la mayoría de las operaciones coincide con el período en el que el economista Demian Reidel estuvo al frente de la compañía estatal. Su salida de la presidencia de la empresa se produjo en febrero de este año, en medio de cuestionamientos vinculados a la gestión de compras y contrataciones.
Free shops, hoteles y consumos de lujo en el exterior
Entre los registros más llamativos aparecen compras reiteradas en free shops, tanto en el aeropuerto de Ezeiza como en terminales internacionales, además de estadías en hoteles europeos de alta categoría. El documento también menciona consumos en discotecas y servicios recreativos en zonas turísticas de España, lo que generó críticas por el tipo de gastos asociados a una empresa estatal estratégica.
Las tarjetas corporativas bajo análisis pertenecen a un sistema de más de un centenar de plásticos utilizados por la compañía. Desde Nucleoeléctrica señalaron que existían mecanismos de rendición y auditoría de los gastos, aunque el nivel de detalle del informe expuso fallas en el control interno y reabrió el debate sobre el uso de recursos públicos en viajes oficiales.
Investigaciones, respuestas y cambios en la gestión
La información fue incorporada al Congreso a partir de un pedido de acceso a la información impulsado por la diputada Florencia Carignano, lo que permitió su difusión pública y posterior impacto mediático. A partir de la exposición del caso, la actual conducción de la empresa anunció la revisión integral de los consumos realizados en el exterior.
Desde la compañía indicaron además que se decidió discontinuar el uso de tarjetas corporativas para viajes internacionales, con el objetivo de “transparentar y simplificar” la administración de los recursos. La medida busca evitar futuros cuestionamientos sobre gastos discrecionales en misiones oficiales, precisó Noticias Argentinas.
En paralelo, Reidel negó públicamente haber realizado gastos personales y afirmó que las versiones difundidas “mezclan datos de distintas tarjetas”. También reclamó una investigación exhaustiva para esclarecer el destino de cada consumo registrado.