Adorni dijo que la causa sobre los departamentos “no tiene gollete” y que quedará demostrado en la Justicia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que la causa en la que se lo investiga por compras de departamentos “no tiene gollete” y aseguró que no conoce Disney, en respuesta a una nueva denuncia realizada por el diputado Rodolfo Tailhade.

“La causa no tiene gollete y no va a prosperar de culpabilidad. Es una causa que no tiene ningún sustento. No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia”, dijo Adorni en declaraciones a El Observador.

Según el funcionario nacional, que el miércoles pasado se presentó ante Diputados para exponer el informe de gestión de gobierno, “en el medio hubo un montón mentiras” y agregó: "Yo dije 'guarda que están sacando conclusiones equivocadas'".

“Han mentido mucho”

Con respecto a la denuncia de Tailhade, Adorni explicó: "Estuvieron diciendo que fui a Disney. No conozco, no fui nunca. Dijeron que en 2024 estuve en Río, y hace 15 años no voy a Río. Dijeron que me fui a Aruba en primera clase y no chequearon que en ese vuelo no había primera clase".

A su vez, sostuvo que los viajes que sí realizó fueron “personales” y que no se arrepiente de “brindarle” a su hijos y familia “unos días de vacaciones”. Y se preguntó: “¿Estamos todos locos, de qué estamos hablando?”.

Adorni remarcó durante la entrevista que "va a quedar demostrado que todo está justificado y muchos se han comido la curva". Y fue más allá contra el periodismo: "Han mentido mucho y te diría que todos sabían cómo era mi vida".

Carnicería mediática

En este sentido, cuando le consultaron si no creía que debía haber dado respuestas cuando comenzaron los cuestionamientos y las denuncias sobre su patrimonio y sus viajes, Adorni se justificó señalando que "las explicaciones hay que darlas en la justicia". Y se quejó: "Hicieron una carnicería mediática y les voy a demostrar que se equivocaron".

Adorni fue enfático al insistir que "de todas las denuncias que se fueron haciendo no tiene sustento ninguna", y puntualizó en las versiones que daban cuenta de viajes a Disney y Río de Janeiro.

"Esto de decir que 'Adorni viajó', cosa que es mentira. Estuvieron diciendo que fui a Disney, no conozco, no fui nunca. Dijeron que en 2024 estuve en Río, y hace 15 años no voy a Río (...) Como cuando dijeron que me fui a Aruba en primera clase y no chequearon que en ese vuelo no había primera clase", remarcó.