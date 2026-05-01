Adorni dijo que la causa sobre los departamentos “no tiene gollete” y que quedará demostrado en la Justicia

El jefe de Gabinete volvió a dar una entrevista luego de su exposición en Diputados, tras varias semanas de silencio. También negó un supuesto nuevo viaje a Disney. “Es una causa que no tiene ningún sustento”, afirmó.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que la causa en la que se lo investiga por compras de departamentos “no tiene gollete” y aseguró que no conoce Disney, en respuesta a una nueva denuncia realizada por el diputado Rodolfo Tailhade.
“La causa no tiene gollete y no va a prosperar de culpabilidad. Es una causa que no tiene ningún sustento. No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia”, dijo Adorni en declaraciones a El Observador.
Según el funcionario nacional, que el miércoles pasado se presentó ante Diputados para exponer el informe de gestión de gobierno, “en el medio hubo un montón mentiras” y agregó: "Yo dije 'guarda que están sacando conclusiones equivocadas'".
“Han mentido mucho”
Con respecto a la denuncia de Tailhade, Adorni explicó: "Estuvieron diciendo que fui a Disney. No conozco, no fui nunca. Dijeron que en 2024 estuve en Río, y hace 15 años no voy a Río. Dijeron que me fui a Aruba en primera clase y no chequearon que en ese vuelo no había primera clase".
A su vez, sostuvo que los viajes que sí realizó fueron “personales” y que no se arrepiente de “brindarle” a su hijos y familia “unos días de vacaciones”. Y se preguntó: “¿Estamos todos locos, de qué estamos hablando?”.
Adorni remarcó durante la entrevista que "va a quedar demostrado que todo está justificado y muchos se han comido la curva". Y fue más allá contra el periodismo: "Han mentido mucho y te diría que todos sabían cómo era mi vida".
Carnicería mediática
En este sentido, cuando le consultaron si no creía que debía haber dado respuestas cuando comenzaron los cuestionamientos y las denuncias sobre su patrimonio y sus viajes, Adorni se justificó señalando que "las explicaciones hay que darlas en la justicia". Y se quejó: "Hicieron una carnicería mediática y les voy a demostrar que se equivocaron".
Adorni fue enfático al insistir que "de todas las denuncias que se fueron haciendo no tiene sustento ninguna", y puntualizó en las versiones que daban cuenta de viajes a Disney y Río de Janeiro.
"Esto de decir que 'Adorni viajó', cosa que es mentira. Estuvieron diciendo que fui a Disney, no conozco, no fui nunca. Dijeron que en 2024 estuve en Río, y hace 15 años no voy a Río (...) Como cuando dijeron que me fui a Aruba en primera clase y no chequearon que en ese vuelo no había primera clase", remarcó.