Franco Colapinto arrancó con el pie derecho en Miami, finalizó 11 en la primera práctica

El argentino Franco Colapinto tuvo su primera salida a pista en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde finalizó en el puesto 11 en la práctica libre disputada este viernes en el circuito estadounidense.

En su debut en pista durante el fin de semana, Franco Colapinto completó una sesión sólida con el equipo Alpine, acumulando vueltas y sumando información clave de cara al resto de la actividad.

La actuación de Franco Colapinto se dio en el Autódromo Internacional de Miami, en una práctica que marcó el inicio oficial de la cuarta fecha del campeonato.

Desarrollo de la sesión

El piloto oriundo de Pilar salió a pista a los siete minutos de iniciada la práctica, utilizando neumáticos duros, al igual que su compañero de equipo Pierre Gasly.

Con el correr de las vueltas, Colapinto logró ubicarse momentáneamente en posiciones competitivas y llegó a estar séptimo tras completar su novena vuelta, cuando ingresó a boxes en la mitad de la sesión.

Franco Colapinto.

Luego de permanecer un tiempo prolongado en pits, regresó a la pista nuevamente con neumáticos duros para continuar con su plan de trabajo.

En el tramo final, el equipo decidió montar neumáticos blandos, lo que le permitió mejorar sus registros en los últimos minutos.

Resultado final y próximos pasos

Finalmente, Franco Colapinto cerró la práctica libre en el puesto 11, tras completar un total de 31 vueltas, en una jornada que dejó buenas sensaciones dentro del equipo.

El mejor tiempo de la sesión fue para el monegasco Charles Leclerc, con Ferrari, seguido por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico Lewis Hamilton.

La actividad continuará este mismo viernes con la clasificación sprint, programada para las 17:30 (hora de Argentina), que definirá la grilla de la carrera corta del sábado.

De esta manera, Colapinto buscará mantener el rendimiento mostrado en la práctica y posicionarse de la mejor manera en un fin de semana exigente dentro del calendario de la Fórmula 1.