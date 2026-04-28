Franco Colapinto cumplió su sueño de conocer a Lionel Messi: la foto del encuentro

El piloto argentino Franco Colapinto cumplió uno de sus grandes deseos personales al conocer a Lionel Messi en el complejo de entrenamiento del Inter Miami CF, en Estados Unidos. El encuentro se dio en la antesala de un fin de semana clave para la Fórmula 1, en el marco del Gran Premio de Miami.

El momento también contó con la presencia del futbolista Rodrigo De Paul, y quedó inmortalizado en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales. El encuentro fue posible gracias a la coincidencia de ambos deportistas en la ciudad de Florida, donde se desarrolla una de las fechas más mediáticas del calendario de la F1.

Un deseo cumplido en tiempo récord

El propio Colapinto había expresado públicamente su admiración por Messi. “Me encantaría conocer a Messi”, había dicho días antes durante el Road Show realizado en Buenos Aires, donde miles de fanáticos se reunieron en la Avenida del Libertador para verlo girar con un monoplaza.

Menos de 24 horas después de aquella declaración, el deseo se hizo realidad. El encuentro se produjo en un contexto especial, con ambos deportistas en plena actividad profesional y con agendas cargadas.

Messi, Colapinto y De Paul: encuentro argentino en Miami

La reunión se dio en el predio del Inter Miami CF, donde Messi se prepara para la temporada de la Major League Soccer. En paralelo, Colapinto se encuentra en la ciudad para disputar el Gran Premio de Miami de Fórmula 1, una de las fechas más importantes del calendario.

La coincidencia no fue casual: la empresa argentina YPF, sponsor que vincula a los tres protagonistas, celebró el encuentro y difundió la imagen con un mensaje que destacó la identidad nacional compartida entre los deportistas.

Un cruce esperado dentro de una semana clave

El piloto argentino llega a este momento tras una intensa agenda mediática en el país, luego de su participación en el multitudinario Road Show en Buenos Aires. Desde allí viajó directamente a Estados Unidos para enfocarse en la competencia.

El calendario también cruza al fútbol con el automovilismo: el Inter Miami CF tiene programado el clásico ante Orlando City, mientras que el domingo los jugadores contarán con día libre, lo que incluso abre la posibilidad de que asistan a la carrera principal de Fórmula 1.

Un encuentro que trasciende lo deportivo

El vínculo entre Colapinto y Messi ya tenía antecedentes informales, según había contado el entorno del piloto. Sin embargo, esta fue la primera vez que ambos se vieron cara a cara, sellando un momento simbólico para el deporte argentino.

El encuentro entre Franco Colapinto y Lionel Messi en Miami no solo representó un sueño cumplido, sino también una postal que une a dos de los máximos exponentes del deporte nacional en un escenario global.