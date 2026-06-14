Wanda Nara sorprendió con una foto al borde de la censura y revolucionó las redes

Wanda Nara volvió a captar la atención de sus millones de seguidores en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. La empresaria y conductora compartió una fotografía desde un spa que rápidamente generó repercusión y se convirtió en tema de conversación entre sus fanáticos.

La mediática atraviesa un presente de gran exposición luego del final de MasterChef Celebrity y del éxito alcanzado con una ficción vertical que protagonizó junto a Maxi López.

En medio de ese contexto, Wanda Nara decidió mostrar un momento de relax y bienestar personal a través de una postal que muchos consideraron una de las más osadas de los últimos tiempos.

La imagen que generó miles de reacciones

La conductora publicó una selfie en la que aparece recostada sobre una camilla, sin corpiño y utilizando únicamente una bombacha, en una imagen tomada durante una jornada de spa.

Junto a la fotografía, escribió una breve frase: “Gimnasio-Spa-repetir”, en referencia a su rutina de entrenamiento, descanso y cuidado personal.

La publicación despertó una catarata de reacciones en Instagram, donde miles de usuarios respondieron con mensajes, corazones y emojis.

Como suele ocurrir con cada contenido que comparte, Wanda Nara volvió a convertirse en tendencia en cuestión de minutos.

Una figura acostumbrada a generar repercusión

No es la primera vez que la empresaria sorprende con publicaciones de este tipo en sus redes sociales.

A lo largo de los años, Wanda Nara construyó una fuerte presencia digital y suele compartir imágenes vinculadas a su vida cotidiana, viajes, proyectos laborales y momentos familiares.

En esta oportunidad, la foto destacó por su estética sencilla, sin una producción elaborada y con una iluminación natural que acompañó la escena.

La combinación entre espontaneidad y sensualidad volvió a captar la atención de sus seguidores y alimentó el debate en distintas plataformas.