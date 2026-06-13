Mauro Icardi y Wanda Nara: analizan resolución judicial inédita por la cuota alimentaria

El juez que interviene en la disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara estudia una medida que podría marcar un precedente judicial. El expediente incluye reclamos por la cuota alimentaria y presuntos incumplimientos vinculados a la crianza de sus hijas.
La cuota alimentaria de Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la disputa judicial que mantiene con Wanda Nara. Según trascendió, el Juzgado Civil N° 106 analiza una resolución considerada "sin precedentes" en el marco del reclamo por pagos adeudados y presuntos incumplimientos de acuerdos vinculados al cuidado de las hijas de la expareja.
La causa es tramitada por el juez Hagopián, quien estudia distintas medidas para resolver el conflicto económico que enfrenta a las partes. La situación generó preocupación en el entorno del futbolista debido al posible impacto que podría tener la decisión judicial.
La periodista Naiara Vecchio reveló que el expediente se encuentra en una etapa clave y que la resolución podría conocerse en los próximos días. “El juez Hagopián sacará una resolución judicial sin precedentes sobre la cuota alimentaria impaga”, sostuvo a través de sus redes sociales.
Reclamos por salud y cumplimiento de acuerdos
Además de la cuestión económica, la causa incluye planteos relacionados con el cumplimiento de pautas fijadas para la convivencia y el cuidado de las menores. Entre los puntos observados figuran aspectos vinculados a la escolaridad y la salud.
Según detalló Vecchio, la defensa de Wanda Nara denunció que una de las hijas no asistió a sesiones de kinesiología necesarias para evitar una intervención quirúrgica. “La defensa de Wanda denuncia que la hija mayor no fue a ningún turno de kinesiología del tratamiento que realiza para evitar ser operada de la rodilla”, indicó.
El acuerdo vigente establece que las niñas deben asistir a las actividades programadas y mantener comunicación permanente con su madre durante el tiempo que permanezcan con su padre.
La respuesta de Ana Rosenfeld
Por otra parte, la abogada Ana Rosenfeld rechazó versiones que señalaban impedimentos para el vínculo entre Icardi y sus hijas. “Nunca tuvo impedimento de estar con sus hijas. Él no estaba con las hijas porque no estaba en la Argentina”, afirmó.
La letrada sostuvo además que el regreso del futbolista al país permitió una rápida revinculación familiar, publicó La Voz. Asimismo, recordó que la radicación definitiva en Argentina había sido una decisión tomada en conjunto por la pareja cuando adquirieron la vivienda donde actualmente reside Wanda Nara junto a sus hijos.