La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación: “Tenemos deseos de futuros distintos”

La Joaqui confirmó que su relación con Luck Ra llegó a su fin después de más de dos años. La artista publicó un comunicado en sus redes sociales ante las versiones que circulaban desde hacía varias semanas.

“Queremos comunicar, antes de que sigan las especulaciones erradas sobre los porqués, que nuestra relación llegó a su fin”, comienza el mensaje difundido por la cantante.

Según explicó, la separación fue acordada de manera respetuosa y no estuvo motivada por la falta de sentimientos. “Ha sido una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y, sobre todo, agradecimiento”, manifestó.

Los motivos de la separación

En el comunicado, La Joaqui señaló que el final del noviazgo responde a que ambos proyectan caminos diferentes. “No tiene que ver con desamor, sino más bien con deseos de un futuro y etapas distintas”, expresó.

La cantante también aclaró que Luck Ra, a quien llamó por su nombre, Facu, mantuvo un vínculo cercano con sus hijas. “Facu siempre amó a mis hijas y ellas a él”, aseguró al rechazar las especulaciones sobre posibles problemas familiares.

“Por todo lo compartido durante este tiempo, nos soltamos con el mismo amor que nos vimos llegar”, agregó. Además, indicó que ambos conservarán “los mejores recuerdos y el aprendizaje” que les dejó la relación.

La artista pidió respeto para los dos mientras continúan con sus actividades personales y profesionales. También agradeció el acompañamiento recibido por parte de sus seguidores durante el noviazgo.

El pedido de La Joaqui a los medios

En uno de los tramos más personales del mensaje, La Joaqui reconoció que la ruptura está siendo difícil para ambos. “Queremos pedirles piedad mediática para poder transitarlo con el menor dolor posible”, manifestó.

La confirmación llegó después de varias semanas de rumores sobre una crisis. En programas de espectáculos se había asegurado que los artistas estaban distanciados desde hacía más de un mes, pero ninguno se había pronunciado públicamente hasta ahora.

La historia de amor

El vínculo comenzó a mostrarse en las redes sociales durante abril de 2024 y fue oficializado públicamente el 26 de junio de ese año. La pareja se había conocido durante una fiesta de 15 años en la que ambos participaron como artistas invitados.

Desde entonces, La Joaqui y Luck Ra compartieron fotografías, viajes, presentaciones y diferentes momentos familiares. En junio de 2026, la cantante todavía había publicado un mensaje dedicado al músico por la cercanía de su segundo aniversario.

Ahora, con el comunicado, confirmaron el final de una de las relaciones más seguidas del ambiente musical argentino y solicitaron atravesar esta nueva etapa fuera de la exposición pública.