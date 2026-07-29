Aprobaron nuevas reglas para el cuidado de los perros fuerzas federales

El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó un protocolo destinado a regular el cuidado y las condiciones de trabajo de los perros que cumplen funciones dentro de las fuerzas policiales y de seguridad federales.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 709/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Su aplicación alcanzará a los animales utilizados por las diferentes fuerzas federales en tareas de apoyo profesional.

El documento busca establecer criterios comunes para la crianza, tenencia, entrenamiento, alojamiento y atención sanitaria. También contempla mecanismos de seguimiento durante las distintas etapas de la vida operativa de los animales.

Cómo se controlará el estado de los perros

El protocolo incorpora evaluaciones periódicas para conocer el estado físico, sanitario, emocional y conductual de cada ejemplar. Los resultados deberán quedar registrados en planillas específicas.

Entre los aspectos que se analizarán se encuentran la higiene, la condición corporal, la posible presencia de lesiones o dolor y el comportamiento de los perros antes y después de cada servicio.

También se evaluará el vínculo entre el animal y su guía, considerado un elemento central para detectar cambios en la conducta, señales de estrés o dificultades relacionadas con las tareas asignadas.

Los controles no estarán limitados a cada ejemplar. Las fuerzas deberán revisar además las condiciones de los caniles, los recursos disponibles, la limpieza de los espacios y las características del alojamiento.

Perros de las fuerzas federales.

Los cinco dominios del bienestar animal

La normativa toma como referencia científica el modelo de los “cinco dominios del bienestar”. Este enfoque considera la alimentación, el ambiente, la salud, las interacciones conductuales y el estado mental del animal.

De esta manera, la evaluación de los perros no se concentrará únicamente en la ausencia de enfermedades. También deberá considerar si cuentan con condiciones adecuadas para desarrollar sus comportamientos y mantener un estado emocional favorable.

El protocolo se apoya en el Programa de Animales de Apoyo Profesional, creado en 2022. Esa iniciativa estableció el bienestar animal como eje para las actividades desarrolladas con ejemplares pertenecientes a las fuerzas federales.

Quién controlará la implementación

La Dirección Nacional de Planificación y Gestión de los Animales de Apoyo Profesional será la encargada de dictar las normas complementarias necesarias para aplicar el protocolo.

Entre sus funciones se encuentran la elaboración de programas de tenencia responsable, la coordinación de la atención sanitaria y la producción de información sobre el desempeño de los animales y su relación con los guías.

El nuevo protocolo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación. A partir de entonces, las fuerzas deberán adecuar sus procedimientos a los criterios establecidos para proteger a los perros durante su entrenamiento, servicio y permanencia en las dependencias federales.