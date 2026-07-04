Video: así trabajan los bomberos entrerrianos en Venezuela tras los terremotos

Los bomberos entrerrianos en Venezuela continúan trabajando en el epicentro de los terremotos que dejaron casi 2.700 muertos. Un video mostró la tarea de la perra Roma entre los escombros, mientras familiares y la institución enviaron emotivos mensajes de apoyo.
Los bomberos entrerrianos en Venezuela continuaron con las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron ese país el pasado 24 de junio. En las últimas horas, Bomberos Voluntarios de Gualeguay difundieron un video que mostró el intenso trabajo de la perra Roma, integrante de la brigada K9, recorriendo montañas de escombros en procura de localizar personas desaparecidas en medio de una de las mayores tragedias de la región.
El operativo contó con la participación del oficial Gastón Velázquez y de Osiris López, quienes integraron el equipo de rescate junto a las perras Oma y Roma y trabajaron en coordinación con especialistas de SECA Argentina. La grabación, compartida a través de las redes sociales de la institución, reflejó el esfuerzo que demandó la misión en un escenario marcado por edificios colapsados, calles destruidas y miles de familias afectadas.
Las imágenes dejaron en evidencia el nivel de preparación del equipo argentino y el papel fundamental que desempeñaron los perros de búsqueda en la localización de posibles víctimas. Mientras gran parte de las brigadas internacionales comenzaron a concluir sus operativos, los rescatistas continuaron trabajando con la esperanza de hallar sobrevivientes o brindar respuestas a quienes aún buscaban a sus familiares.
Reconocimiento y orgullo desde Gualeguay
Junto con el video, Bomberos Voluntarios de Gualeguay difundieron un mensaje de apoyo dirigido a Velázquez y López. Desde el cuerpo activo y la Comisión Directiva expresaron su "apoyo incondicional" y les hicieron llegar sus "más sinceras felicitaciones" por la labor que desarrollaron en Venezuela.
"Sabemos del esfuerzo que están haciendo, sabemos que son días muy largos, jornadas totalmente extensas y extenuantes, sabemos que la realidad es durísima. Pero sabemos también del profesionalismo de ustedes y que se han preparado durante años para este tipo de situaciones", señalaron desde la institución.
Asimismo, remarcaron el orgullo que significó que ambos brigadistas estuvieran representando "no solamente a Bomberos de Gualeguay, sino también a la ciudad, a la provincia y al sistema bomberil argentino". También extendieron el reconocimiento a todo el equipo de SECA Argentina y agradecieron especialmente a las familias de los rescatistas por el acompañamiento permanente durante la misión.
El aliento de sus familias y una tragedia que continúa
Además del respaldo institucional, familiares y amigos de Velázquez y López grabaron un video con mensajes de afecto para acompañarlos a la distancia durante la misión humanitaria. Las imágenes reflejaron la emoción de quienes aguardaban el regreso de los brigadistas.
"Hola papi, que te vaya bien. Mucha suerte, te queremos mucho y tranquilo", expresó uno de los hijos de Gastón Velázquez. Otros familiares también manifestaron su apoyo con palabras de aliento: "Sos como un hijo, te queremos mucho, dale para adelante nomás, te esperamos acá a todos".
Para Osiris López, quien participó por primera vez en una misión internacional de estas características, también hubo un mensaje cargado de reconocimiento: "Tu familia está muy orgullosa de vos, sabemos de todo el empeño y el esfuerzo que le pusiste estos días para estar allá en Venezuela y de todo lo que te has preparado en estos años. Desde acá te mandamos muchas fuerzas y saludos para vos y para todo tu equipo".
Mientras tanto, Venezuela continuó afrontando las consecuencias de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que devastaron amplias zonas del país. El saldo oficial ascendió a 2.645 personas fallecidas, principalmente en el balneario de La Guaira, cercano a Caracas. Aunque el gobierno interino evitó informar una cifra oficial de desaparecidos, estimaciones de Naciones Unidas indicaron que podrían superar las 50.000 personas.