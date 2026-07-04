Empleadas domésticas: cuánto cobran en julio de 2026 según cada categoría

Las empleadas domésticas y el detalle de cuánto cobran en julio de 2026 es una de las principales consultas tras la entrada en vigencia del último tramo del acuerdo paritario. La actualización incorpora aumentos y modifica la base de cálculo de distintos derechos laborales.
Las empleadas domésticas ya tienen definidos los nuevos salarios mínimos que comenzaron a regir este mes luego de la actualización dispuesta por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). La modificación corresponde al último tramo del acuerdo paritario homologado mediante la Resolución 4/2026 y representa un incremento del 1,4% respecto de los haberes percibidos en junio.
Además del aumento porcentual, el nuevo esquema salarial introduce un cambio relevante para el sector: la incorporación definitiva al salario básico del 50% restante de las sumas no remunerativas otorgadas durante marzo. Esta decisión impacta directamente en la liquidación de distintos conceptos laborales, ya que modifica la base sobre la que se calculan aportes, aguinaldo, vacaciones, horas extras e indemnizaciones.
La actualización alcanza a todas las categorías previstas dentro del régimen de trabajo en casas particulares y establece nuevos valores mínimos tanto para quienes trabajan con retiro como para quienes desarrollan sus tareas sin retiro, dependiendo de las funciones que desempeñan.
Cuánto cobran las trabajadoras de tareas generales
La categoría de tareas generales continúa siendo la más numerosa dentro del régimen laboral de casas particulares. Incluye a quienes realizan labores habituales como limpieza, lavado, planchado, cocina sencilla y mantenimiento del hogar.
Desde julio de 2026, el salario mínimo para esta categoría quedó establecido en $3.733,72 por hora y $458.053,22 mensuales para el personal con retiro. En tanto, quienes trabajan sin retiro deberán percibir como mínimo $3.996,45 por hora y $505.302,76 por mes.
Estos valores representan el piso salarial obligatorio fijado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, por lo que ningún empleador puede abonar remuneraciones inferiores a las establecidas en la escala vigente.
La escala salarial completa por categoría
Las trabajadoras y trabajadores que cumplen funciones de supervisión, es decir, quienes coordinan y organizan las tareas de otros empleados del hogar, también recibieron una actualización en sus ingresos. Para esta categoría, el salario mínimo quedó fijado en $4.438,77 por hora y $553.725,91 mensuales con retiro, mientras que sin retiro asciende a $4.829,13 por hora y $612.673,11 mensuales.
En el caso del personal para tareas específicas, que comprende a quienes poseen conocimientos especializados, como cocineros profesionales u otros oficios que requieren capacitación particular, la nueva escala establece un mínimo de $4.223,25 por hora y $517.006,43 mensuales con retiro. Para quienes trabajan sin retiro, los valores alcanzan $4.597,18 por hora y $571.426,17 mensuales.
Por su parte, la categoría de caseros, integrada por trabajadores que residen en el domicilio donde prestan servicios, tendrá un salario mínimo de $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales, publicó Iprofesional.
Cuidado de personas y cambios en la liquidación
Las personas dedicadas a la asistencia y cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores o personas con discapacidad también fueron alcanzadas por la actualización salarial. En esta categoría, el salario mínimo quedó establecido en $3.996,45 por hora y $505.302,76 mensuales para quienes trabajan con retiro, mientras que el personal sin retiro deberá percibir $4.435,86 por hora y $558.972,92 mensuales.