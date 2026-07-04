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Economía Paritaria del sector

Se definió cuánto cobrarán los camioneros en julio tras el nuevo acuerdo salarial

El entendimiento incluye una asignación extraordinaria de $30.000 y una recomposición que se incorpora a las escalas del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

4 de Julio de 2026
Camionero.
Camionero.

El entendimiento incluye una asignación extraordinaria de $30.000 y una recomposición que se incorpora a las escalas del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

Los camioneros cobrarán en julio nuevos salarios básicos tras el acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias del transporte de cargas. El entendimiento incluye una asignación extraordinaria de $30.000 y una recomposición que se incorpora a las escalas del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

 

El bono será no remunerativo y se abonará por única vez junto con los haberes correspondientes a junio, que se liquidan durante los primeros días de julio. La suma alcanza a los trabajadores comprendidos en el convenio y se agrega a la actualización salarial acordada para el segundo semestre.

 

 

Además, desde julio se incorporarán $27.258 al salario básico de cada categoría de manera proporcional. El acuerdo fue firmado entre el gremio y las entidades empresarias FADEEAC, FAETyL y CATAC, mientras se prevé una nueva instancia de revisión durante septiembre.

 

Cuánto cobrará un chofer en julio

 

Con la actualización, un conductor de primera categoría tendrá un salario básico de $1.060.010,29 durante julio. Para agosto, ese mismo haber pasará a $1.075.910,44, de acuerdo con la segunda etapa prevista en la paritaria.

 

En tanto, un conductor de segunda categoría cobrará $1.041.120,50 en julio, mientras que el básico de un chofer de tercera categoría quedará en $1.022.211,59. Los valores corresponden al salario base y pueden modificarse según los conceptos adicionales que correspondan en cada caso.

 

 

Para los peones de carga y descarga, la escala fijó un básico de $968.120,14 en julio. También existen montos específicos para choferes con firma autorizada, transporte de caudales, operadores de grúas, personal de mantenimiento, logística y tareas administrativas.

 

Viáticos, adicionales y próxima revisión

 

El ingreso final de los camioneros no se limita al sueldo básico. La actividad contempla pagos por antigüedad, horas extra, viáticos, pernoctadas, permanencia fuera del domicilio y otros adicionales vinculados a la tarea o al tipo de traslado realizado.

 

 

El valor de la comida por jornada quedó establecido en $16.219,85 y el viático especial en $8.139,09. Además, la pernoctada será de $18.891,63, mientras que en larga distancia se aplicarán montos específicos por kilómetro recorrido y permanencia fuera del domicilio.

 

El acuerdo también mantiene los adicionales por zona desfavorable para quienes trabajen en la Patagonia. Los representantes sindicales y empresarios volverán a reunirse durante la primera quincena de septiembre para analizar la evolución de los precios y definir si corresponde una nueva actualización para los camioneros.

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