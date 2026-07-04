Se definió cuánto cobrarán los camioneros en julio tras el nuevo acuerdo salarial

Los camioneros cobrarán en julio nuevos salarios básicos tras el acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias del transporte de cargas. El entendimiento incluye una asignación extraordinaria de $30.000 y una recomposición que se incorpora a las escalas del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

El bono será no remunerativo y se abonará por única vez junto con los haberes correspondientes a junio, que se liquidan durante los primeros días de julio. La suma alcanza a los trabajadores comprendidos en el convenio y se agrega a la actualización salarial acordada para el segundo semestre.

Además, desde julio se incorporarán $27.258 al salario básico de cada categoría de manera proporcional. El acuerdo fue firmado entre el gremio y las entidades empresarias FADEEAC, FAETyL y CATAC, mientras se prevé una nueva instancia de revisión durante septiembre.

Cuánto cobrará un chofer en julio

Con la actualización, un conductor de primera categoría tendrá un salario básico de $1.060.010,29 durante julio. Para agosto, ese mismo haber pasará a $1.075.910,44, de acuerdo con la segunda etapa prevista en la paritaria.

En tanto, un conductor de segunda categoría cobrará $1.041.120,50 en julio, mientras que el básico de un chofer de tercera categoría quedará en $1.022.211,59. Los valores corresponden al salario base y pueden modificarse según los conceptos adicionales que correspondan en cada caso.

Para los peones de carga y descarga, la escala fijó un básico de $968.120,14 en julio. También existen montos específicos para choferes con firma autorizada, transporte de caudales, operadores de grúas, personal de mantenimiento, logística y tareas administrativas.

Viáticos, adicionales y próxima revisión

El ingreso final de los camioneros no se limita al sueldo básico. La actividad contempla pagos por antigüedad, horas extra, viáticos, pernoctadas, permanencia fuera del domicilio y otros adicionales vinculados a la tarea o al tipo de traslado realizado.

El valor de la comida por jornada quedó establecido en $16.219,85 y el viático especial en $8.139,09. Además, la pernoctada será de $18.891,63, mientras que en larga distancia se aplicarán montos específicos por kilómetro recorrido y permanencia fuera del domicilio.

El acuerdo también mantiene los adicionales por zona desfavorable para quienes trabajen en la Patagonia. Los representantes sindicales y empresarios volverán a reunirse durante la primera quincena de septiembre para analizar la evolución de los precios y definir si corresponde una nueva actualización para los camioneros.