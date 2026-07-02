Cuánto cobran las niñeras y cuidadores de adultos en julio 2026 tras el nuevo aumento

Cuánto cobran las niñeras y cuidadores de adultos en julio 2026 es una de las consultas más frecuentes tras la actualización salarial para el personal de casas particulares. Las nuevas escalas incluyen un incremento del 1,4% y fijan los valores mínimos por hora y por mes.
Cuánto cobran las niñeras y cuidadores de adultos en julio 2026 quedó definido con la entrada en vigencia de la nueva actualización salarial para el personal comprendido en el régimen de trabajo en casas particulares. Durante este mes, las remuneraciones mínimas incorporaron un incremento del 1,4%, que se sumó al aumento otorgado en junio y a la incorporación de una parte de las sumas extraordinarias acordadas para el sector.
La actualización fue establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y fijó los nuevos pisos salariales para quienes desempeñan tareas de asistencia y cuidado de personas, una categoría que comprende tanto a niñeras como a cuidadores de adultos mayores, personas con discapacidad o quienes requieren acompañamiento permanente.
Las escalas oficiales representan el salario mínimo obligatorio que deben percibir los trabajadores registrados, aunque en la práctica los valores pueden ser superiores según la región, la experiencia del empleado y la cantidad de horas trabajadas.
Los nuevos salarios mínimos de julio
Para julio de 2026, quienes trabajan bajo la modalidad con retiro percibirán un salario mínimo de $3.862,18 por hora o $488.326,19 mensuales para una jornada completa.
En tanto, para el personal sin retiro, la remuneración mínima quedó establecida en $4.295,26 por hora y $541.255,35 mensuales, reflejando la mayor disponibilidad horaria que exige esta modalidad laboral.
Estas cifras constituyen el piso legal vigente para todo el país y deben respetarse en las relaciones laborales registradas dentro del régimen especial de casas particulares.
En la práctica, los valores suelen ser más altos
Más allá de las escalas oficiales, en el mercado laboral es habitual encontrar remuneraciones superiores, especialmente en grandes centros urbanos donde la demanda de este tipo de servicios continúa siendo elevada, comunicó Iprofesional.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, por ejemplo, las tarifas que habitualmente perciben las niñeras oscilan entre $4.700 y $5.300 por hora, dependiendo de la experiencia, la cantidad de niños a cargo, los horarios y las responsabilidades asignadas.
La disponibilidad para trabajar durante la noche, los fines de semana o en jornadas extendidas también suele influir en el valor final que acuerdan empleadores y trabajadores.