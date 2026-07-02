Garrafas con 40% de descuento en puntos de venta de Buenos Aires: quiénes pueden acceder

Las garrafas con 40% de descuento pueden adquirirse durante todo julio mediante Cuenta DNI en comercios adheridos. El reintegro alcanza hasta $18.000 mensuales y busca aliviar el impacto de los mayores gastos energéticos en plena ola polar.
La posibilidad de acceder a garrafas con 40% de descuento volvió a convertirse en una de las ayudas más importantes para miles de familias bonaerenses en medio de la intensa ola polar que afecta a gran parte del país. El beneficio, disponible durante todo julio a través de la billetera digital Cuenta DNI, busca aliviar el incremento de los gastos en calefacción de los hogares que no cuentan con conexión a la red de gas natural.
La promoción cobra especial relevancia en un contexto de temperaturas bajo cero, nevadas registradas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y una mayor demanda de energía para calefaccionar los hogares. Además, coincide con el debate sobre el futuro de la Ley de Zona Fría, cuya eventual modificación podría afectar los subsidios que reciben más de 1,6 millones de usuarios.
El descuento está disponible todos los días del mes en comercios adheridos y se aplica exclusivamente a las compras abonadas mediante la aplicación Cuenta DNI, uno de los programas de beneficios impulsados para los clientes del Banco Provincia.
Cómo acceder al descuento
La promoción contempla un 40% de descuento en la compra de garrafas, con un tope de reintegro de $18.000 por mes. Para alcanzar ese monto, los consumos acumulados deberán llegar a $45.000 durante julio.
De esta manera, quienes realicen compras por ese importe recibirán el reintegro máximo previsto por la promoción. El beneficio está destinado únicamente a las operaciones efectuadas mediante Cuenta DNI en los comercios adheridos al programa.
La iniciativa representa un alivio económico para numerosas familias que dependen de garrafas para cocinar y calefaccionarse, especialmente durante uno de los períodos de mayor consumo energético del año.
Ola polar y mayor demanda de energía
El inicio de julio estuvo marcado por algunas de las jornadas más frías de los últimos años. En distintas localidades bonaerenses, como Sierra de los Padres, Tres Arroyos, Lobería y Mar del Plata, se registraron nevadas y episodios de aguanieve, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por frío extremo en amplias regiones del país, publicó NA.
En ese escenario, el costo de la calefacción volvió a ocupar un lugar central en la economía familiar. Mientras continúa la discusión legislativa sobre el régimen de la Ley de Zona Fría, el descuento del 40% para la compra de garrafas aparece como una herramienta para reducir el impacto de los mayores gastos que genera el invierno.