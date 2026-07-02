Audiencia por los despidos en Unión Bat terminó sin avances: sindicato propuso un encuentro sin abogados

La primera audiencia por los despidos en Unión Bat concluyó este miércoles sin avances concretos en el conflicto generado por la desvinculación de alrededor de un centenar de trabajadores de la planta de Gualeguaychú. Si bien no hubo acuerdo entre las partes, se resolvió mantener abiertas las instancias de diálogo para intentar encontrar una salida que permita preservar las fuentes laborales.

El encuentro fue convocado por la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos y finalmente se desarrolló de manera virtual, pese a que inicialmente estaba previsto en forma presencial en Paraná. En representación de la empresa participaron dos abogados con poder de decisión, mientras que por el Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate asistieron dirigentes gremiales y delegados de los trabajadores.

Al finalizar la audiencia, el delegado gremial Martín Gómez explicó que la empresa sostuvo que atraviesa una compleja situación económica y atribuyó sus dificultades a la competencia con productos importados.

La postura de la empresa

"Ellos dicen que la parte de las importaciones hace que no puedan competir y eso afecta a la empresa", resumió Gómez al referirse a los argumentos expuestos por la firma durante el encuentro.

Ante ese escenario, el sindicato propuso abrir una instancia de diálogo por fuera del ámbito formal de la audiencia de conciliación obligatoria. La iniciativa consiste en mantener una reunión entre el directorio de Unión Bat y los representantes de los trabajadores, sin la participación de abogados, con el objetivo de facilitar un intercambio más directo.

"Pedimos hacer una reunión informal con el directorio de la empresa, sin abogados, para ver si podemos encontrar una solución y destrabar este conflicto", sostuvo el delegado en diálogo con R2820.

Buscan un encuentro la próxima semana

La intención del gremio es que esa reunión pueda concretarse entre el lunes y el martes de la próxima semana y que participen autoridades de la empresa, representantes sindicales y delegados de la planta de Gualeguaychú.

En tanto, la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el próximo 15 de julio, a las 14, nuevamente en Paraná. En esa instancia se evaluará si las conversaciones permitieron acercar posiciones.

La conciliación obligatoria continúa vigente

La decisión empresarial generó una fuerte reacción del sindicato, movilizaciones y reclamos de distintos sectores políticos, gremiales y sociales, lo que motivó la intervención del Gobierno provincial mediante el dictado de la conciliación obligatoria.

Mientras esa medida permanezca vigente, los despidos continúan suspendidos y las partes deberán seguir negociando con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita preservar los puestos de trabajo y garantizar la continuidad de la actividad industrial en la planta de Gualeguaychú.