“El panorama que viene es peor”: un ex DT de Los Pumas cerró sus fábricas y despidió a 120 personas

El ex DT de Los Pumas, Santiago Phelan, comunicó personalmente el cierre de dos plantas de la empresa textil Will Der. La medida dejó sin trabajo a 120 personas en General Pacheco y Las Flores, provincia de Buenos Aires.

“La verdad es que el panorama que viene es peor. Lamentablemente, la decisión que tenemos que tomar es cerrar la fábrica. El lunes no vengan”, expresó Phelan con la voz quebrada ante los empleados.

El exjugador del San Isidro Club, quien figura como presidente de la compañía, explicó que la firma había agotado las alternativas para continuar. “No había opción de seguir, no hay trabajo en la calle. Seguir iba a ser peor”, sostuvo.

Una empresa vinculada con importantes marcas deportivas

Will Der confeccionaba indumentaria para marcas como Adidas, Puma, Fila, New Balance, Lacoste, Salomon y Macron. La empresa contaba con casi cinco décadas de experiencia en la industria textil.

Las plantas alcanzadas por el cierre estaban ubicadas en General Pacheco, partido de Tigre, y en el Parque Industrial de Las Flores. La decisión provocó la pérdida de aproximadamente 120 puestos laborales.

Según explicó el ex DT de Los Pumas, los pedidos comenzaron a desaparecer y las perspectivas para los meses siguientes no permitían sostener la producción. La empresa incluso buscó trabajos en otros sectores para fabricar mamelucos y mantener ocupadas las instalaciones.

El reclamo de los trabajadores

Phelan reconoció que tampoco podía garantizar el pago completo e inmediato de las indemnizaciones. “No les voy a prometer nada. Se va a pagar lo que se pueda pagar; puede ser todo o puede ser nada”, señaló durante el encuentro.

Los trabajadores denunciaron la existencia de deudas salariales y reclamaron precisiones sobre las condiciones de las desvinculaciones. En Las Flores, autoridades municipales confirmaron que la decisión de cerrar era definitiva.

La compañía sostuvo que no existió un vaciamiento y que la situación respondió a la falta de trabajo y a las dificultades financieras. De acuerdo con registros citados por medios nacionales, la firma también acumulaba cheques rechazados.

Las críticas por la situación económica

Armando Anasal, socio de la empresa, responsabilizó a la política económica por el desenlace. “Son 50 años tirados a la basura. La política nos hundió”, expresó entre lágrimas frente a los empleados.

También pidió reflexionar sobre el contexto y las decisiones electorales: “Solo les pido que piensen la próxima vez que votan, porque la vida es política”. Estas declaraciones pertenecieron al socio de Phelan, aunque algunos reportes iniciales se las atribuyeron al exentrenador.

El cierre se produjo en medio de las dificultades que atraviesa la industria textil por la caída del consumo interno y el aumento de las importaciones. El ex DT de Los Pumas sostuvo que la falta de pedidos hizo imposible continuar con las operaciones en ambas plantas.