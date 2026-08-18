Solo siete gremios consiguieron aumentos salariales por encima de la inflación en el último año

Solo siete de los 27 gremios relevados por la Secretaría de Trabajo consiguieron aumentos paritarios superiores a la inflación durante los últimos doce meses. Otros cuatro convenios importantes acumularon pérdidas de poder adquisitivo mayores al 10%.

El informe expuso una fuerte dispersión entre las distintas actividades del sector privado. Mientras algunos sindicatos lograron recuperar parte del ingreso real, otros quedaron considerablemente rezagados frente al avance de los precios.

En junio, el salario real promedio de los trabajadores privados registrados cayó un 0,9%, luego de haber retrocedido un 2,9% durante mayo. Con ese resultado, quedó un 0,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

Los gremios que superaron a la inflación

Los encargados de edificios encabezaron el grupo de gremios que mejoraron su poder adquisitivo, con un avance real del 5,9% durante el último año. En segundo lugar quedaron los camioneros, con una recuperación del 3,1%.

Los trabajadores de la construcción y las farmacias obtuvieron una mejora del 2,5% en ambos casos. Las entidades deportivas, por su parte, consiguieron un crecimiento real del 1,7%.

La lista se completa con los aceiteros y los trabajadores de seguros, cuyos salarios de convenio superaron la inflación por un 1,6%. De esta manera, únicamente siete de las 27 actividades examinadas terminaron el período con resultados positivos.

Cuáles fueron los convenios que más perdieron

En el extremo opuesto quedaron los trabajadores textiles, con una caída del poder adquisitivo del 12,6%. Los metalúrgicos registraron un retroceso del 12,4%, mientras que los empleados de comercio perdieron un 11%.

El cuarto sector con una disminución superior a los dos dígitos fue el del calzado, cuyos salarios cayeron un 10,5% en términos reales. Se trata principalmente de actividades relacionadas con el mercado interno.

Los convenios de bancarios, químicos y trabajadores de la industria de la carne quedaron en una situación intermedia. En esos casos, las variaciones estuvieron cerca de cero o reflejaron pérdidas más moderadas.

Los salarios de convenio quedaron rezagados

El informe señaló que las remuneraciones fijadas en las negociaciones de los gremios avanzaron más lentamente que el salario promedio del sector privado. Los sueldos establecidos por convenio se encuentran casi siete puntos por debajo de noviembre de 2023.

Una de las posibles explicaciones es la incorporación de sumas fijas en los acuerdos salariales. Estos pagos pueden generar recuperaciones temporales, pero no siempre se integran de manera permanente a las escalas utilizadas para calcular futuras subas.

Por otra parte, el INDEC informó que el índice general de salarios aumentó un 2,2% durante mayo, frente a una inflación mensual del 2,1%. Sin embargo, los datos de la Secretaría de Trabajo muestran que la evolución fue muy diferente según el convenio y la actividad analizada.