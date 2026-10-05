Balotaje en Brasil: qué resultado podría abaratar o encarecer las vacaciones de los argentinos

El balotaje en Brasil podría impactar en el costo de las vacaciones de los argentinos que planean viajar al país vecino durante el verano 2026-2027. La segunda vuelta entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva se celebrará el 25 de octubre y uno de los puntos que seguirá el mercado será la cotización del real.

La primera reacción ya ocurrió. Bolsonaro terminó la primera vuelta por delante de Lula, con alrededor del 47% de los votos válidos frente al 45% del actual presidente. El resultado superó las expectativas que mostraban algunos sondeos previos y generó una fuerte respuesta de los activos brasileños.

Este lunes, el real se apreció 4,1% frente al dólar, mientras que la Bolsa de San Pablo registró una fuerte suba y alcanzó máximos históricos. Los inversores asociaron el desempeño de Bolsonaro con expectativas de una política fiscal más restrictiva y reformas favorables al mercado. Esa reacción, sin embargo, no garantiza cuál será el comportamiento de la moneda después del balotaje.

Qué pasaría con las vacaciones si se fortalece el real

Para el turista argentino, la ecuación cambiaria es relativamente sencilla: si el real se fortalece frente a las monedas con las que financia su viaje, los gastos realizados en Brasil se vuelven más caros medidos en pesos o dólares.

Esto puede ocurrir incluso sin que cambien los precios brasileños. Una habitación de hotel, una cena, una compra en el supermercado o una excursión pueden mantener exactamente el mismo valor en reales y, sin embargo, exigir más dinero al visitante argentino por el movimiento del tipo de cambio.

La reacción posterior a la primera vuelta mostró justamente esa posibilidad. El mercado recibió favorablemente el resultado de Flávio Bolsonaro y el dólar cayó hasta la zona de los 5 reales, con un retroceso diario superior al 4%.

Qué podría ocurrir si gana Bolsonaro

Una eventual victoria de Bolsonaro podría prolongar inicialmente el optimismo observado en los mercados si los inversores consideran creíbles sus señales de disciplina fiscal, reducción del gasto y reformas económicas. En ese escenario, una nueva apreciación del real encarecería Brasil para los argentinos.

Sin embargo, no existe una relación automática entre candidato y cotización. La evolución dependerá también de las primeras medidas del próximo gobierno, la situación fiscal brasileña, las tasas de interés, el escenario internacional y las expectativas que ya hayan sido incorporadas previamente a los precios.

De hecho, algunos análisis advierten que las dificultades fiscales de Brasil persistirán independientemente del resultado electoral. La deuda pública y las limitaciones presupuestarias representan desafíos que pueden condicionar las políticas del próximo gobierno.

¿Y si Lula consigue la reelección?

Una victoria de Lula podría provocar inicialmente una reacción diferente si los inversores anticipan una política fiscal menos restrictiva. Bajo esa hipótesis, una depreciación del real beneficiaría al argentino que viaje a Brasil, siempre que el peso y el dólar no sufran movimientos que neutralicen esa ventaja.

El propio gobierno brasileño comenzó a enviar señales hacia el centro político después del resultado del domingo. Lula evalúa colocar al vicepresidente Geraldo Alckmin al frente del área económica en caso de ser reelegido, una alternativa interpretada como un intento de reforzar la credibilidad fiscal y acercarse al electorado moderado.

Por eso, tampoco puede asegurarse que un triunfo de Lula necesariamente debilitará el real. Las decisiones económicas anunciadas después de la elección podrían modificar rápidamente las expectativas de los inversores.

Brasil vuelve a ser protagonista del verano argentino

La incertidumbre electoral aparece cuando Brasil vuelve a mostrar una fuerte demanda entre los viajeros argentinos. Las búsquedas para el próximo verano aumentaron un 30% interanual, de acuerdo con datos de la plataforma Decolar.

Búzios se mantiene entre los destinos más demandados, mientras crecen alternativas como Arraial do Cabo y Cabo Frío. En el Nordeste aparecen Recife, Porto de Galinhas, Maceió y Maragogi. Las búsquedas de Cabo Frío se duplicaron y las de Maragogi aumentaron 170% respecto del año anterior.

La relevancia del mercado argentino también aparece en las estadísticas oficiales brasileñas. Entre enero y agosto de 2026 ingresaron a Brasil 2.244.297 turistas provenientes de Argentina, que se mantuvo como el principal país emisor de visitantes extranjeros.

Más vuelos y reservas anticipadas

La conectividad acompaña ese movimiento. Para 2026 fueron programados 18.775 vuelos entre Argentina y Brasil, un 7,5% más que durante el año anterior, con 25 rutas regulares y 21 estacionales entre ambos países.

Al mismo tiempo, operadores turísticos detectaron un adelantamiento de las compras para la temporada 2026-2027. Parte de los viajeros busca asegurar alojamiento y paquetes antes de posibles movimientos cambiarios derivados tanto de las elecciones brasileñas como de la evolución del dólar en Argentina.

Reservar anticipadamente permite fijar algunos componentes del viaje, aunque no necesariamente todos los gastos. Comidas, combustible, compras y excursiones que se paguen durante la estadía continuarán dependiendo de la cotización que tenga el real en ese momento.

¿Conviene reservar antes o después del balotaje?

Para quienes ya decidieron viajar, esperar hasta después del 25 de octubre implica apostar a que el movimiento cambiario resulte favorable. Si el real se debilita, los gastos en Brasil podrían abaratarse; si se fortalece, ocurriría lo contrario.

La reacción posterior a la primera vuelta ofrece una referencia, pero no una garantía: los mercados celebraron el desempeño de Flávio Bolsonaro y el real ganó valor, aunque las expectativas pueden modificarse durante las tres semanas que separan ambas elecciones, publicó Misionesonline.

Por eso, más que preguntarse qué candidato “conviene” que gane para viajar barato, la variable decisiva para el turista será qué ocurra con el real después del balotaje y cómo evolucione simultáneamente el tipo de cambio argentino. Esa combinación terminará definiendo cuánto costarán realmente las vacaciones en las playas brasileñas durante el próximo verano.