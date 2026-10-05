Los mercados brasileños reaccionaron con fuertes subas tras el resultado electoral

Los mercados brasileños reaccionaron con fuertes subas este lunes después del resultado de la primera vuelta presidencial, en la que Flávio Bolsonaro se impuso sobre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) avanzaba 12% en el premarket, hasta los 43,11 dólares. En tanto, las principales acciones brasileñas también registraban importantes incrementos: Bradesco subía 13,03%, Itaú 12,52%, Nubank 10,69%, Petrobras 10,58% y Vale 6,69%.

Con el 98,67% de las mesas escrutadas, Bolsonaro obtenía el 47,26% de los votos válidos, frente al 44,89% de Lula. La diferencia era de 2,37 puntos porcentuales y ambos candidatos competirán en el balotaje previsto para el 25 de octubre.

Fuerte reacción del mercado

En el mercado futuro de Chicago, el contrato del real con vencimiento en noviembre registraba una suba de 4,65%, hasta los 0,1992 dólares por real, equivalente a unos 5,02 reales por dólar.

El viernes, antes de las elecciones, el dólar había cerrado en Brasil a 5,2173 reales. La reacción de los mercados estuvo vinculada a las expectativas de los inversores sobre un eventual cambio en la orientación económica del país.

Analistas citados por medios internacionales habían señalado antes de los comicios que un buen desempeño de Bolsonaro podía favorecer a las acciones y al real ante las expectativas de un mayor ajuste fiscal.

“El mercado quiere cambios, quiere reformas, no quiere un déficit público elevado; con el actual Gobierno, todo esto continuará”, había señalado Pedro Galdi, analista de inversiones de AGF Investments.

Expectativas para el balotaje

La definición presidencial quedó abierta y los mercados comenzaron a incorporar el escenario de una segunda vuelta entre Bolsonaro y Lula.

Los operadores habían mantenido posiciones cautelosas antes de la votación debido a la paridad que reflejaban las encuestas. Tras conocerse los resultados, las cotizaciones reaccionaron rápidamente.

Analistas citados por Bloomberg habían considerado que un resultado favorable a Bolsonaro podía impulsar los activos financieros por las expectativas de una eventual corrección fiscal.

En ese contexto, los inversores aguardaban nuevas señales sobre las propuestas económicas de ambos candidatos de cara al balotaje.