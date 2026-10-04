Milei felicitó a Flávio Bolsonaro tras avanzar en el balotaje y anticipó una alianza con Brasil

El presidente Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro luego de que el dirigente de derecha avanzara al balotaje en las elecciones de Brasil, donde enfrentará al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de sus redes sociales, Milei destacó el resultado electoral y manifestó su expectativa de construir una relación más estrecha con Brasil en caso de que Bolsonaro llegue a la presidencia.

“La Libertad Avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula. El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad”, escribió el Presidente.

Milei habló de una futura relación entre Argentina y Brasil

En el mismo mensaje, Milei expresó su intención de avanzar en una agenda común con el país vecino y destacó los vínculos entre ambas naciones.

“Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos. Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!”, sostuvo.

El mensaje del mandatario argentino se conoció luego de que los primeros resultados de las elecciones brasileñas mostraran inicialmente una amplia ventaja de Flávio Bolsonaro sobre Lula da Silva.

Con el avance del escrutinio, sin embargo, la diferencia se redujo y finalmente quedó confirmado que ambos dirigentes deberán enfrentarse en una segunda vuelta.

El respaldo de Patricia Bullrich y el apoyo a Lula

La elección brasileña también generó repercusiones entre otros dirigentes argentinos. La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, respaldó a Bolsonaro y consideró que el resultado electoral forma parte de un escenario regional.

“Argentina y Brasil tienen una oportunidad histórica para nuestros pueblos: más comercio, más inversiones y más trabajo. Es tiempo de dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre nuestros países. Felicitaciones, Flávio Bolsonaro”, expresó.

Del otro lado, dirigentes del peronismo manifestaron su apoyo a Lula. La diputada Victoria Tolosa Paz, quien viajó a Brasil para acompañar al Partido de los Trabajadores, publicó un mensaje en respaldo al actual presidente.

“Como hace cuatro años, volvemos a estar acá para acompañar a Lula en este nuevo desafío. Con la misma esperanza, con la convicción intacta y con el deseo de que Brasil siga avanzando por el camino de la transformación, la inclusión y la dignidad de su pueblo, una senda que debemos retomar en Argentina a partir de octubre del 2027”, escribió.

También el diputado socialista Esteban Paulón se expresó a favor de Lula y anticipó una segunda etapa electoral reñida.

“Habrá segunda vuelta en Brasil a fines de octubre. Seguramente el resultado final será más ajustado aun y mañana comienza otra campaña, otra elección! Bora Lula para estas tres intensas semanas y ¡a ganar!”, manifestó.

De esta manera, la elección brasileña volvió a generar repercusiones en la política argentina y expuso las distintas posiciones de dirigentes locales frente al balotaje entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.