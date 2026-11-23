Este lunes 23 de noviembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Soberanía Nacional. Aunque la fecha histórica corresponde al 20 de noviembre, el descanso fue trasladado y conformó un fin de semana largo junto al sábado y al domingo.

El cambio responde a la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y establece cuáles pueden modificarse de fecha. En este caso, como el 20 de noviembre cayó viernes, correspondió trasladarlo al lunes siguiente.

De esta manera, la conmemoración conserva su fecha original, mientras que el feriado se cumple hoy en todo el país. El traslado no modifica el acontecimiento histórico que se recuerda cada año.

Qué establece la ley sobre los feriados trasladables

El artículo 6 de la Ley 27.399 determina que los feriados trasladables que coincidan con martes o miércoles pasan al lunes anterior. Cuando caen jueves o viernes, se desplazan al lunes siguiente.

El Día de la Soberanía Nacional integra ese grupo de fechas. Por eso, el descanso de noviembre quedó ubicado este año el lunes 23, tal como figura en el calendario oficial.

La norma diferencia estos casos de los feriados inamovibles, que permanecen en su fecha. Entre ellos se encuentran el Día de la Inmaculada Concepción de María y Navidad, los dos próximos feriados nacionales de diciembre.

Qué se recuerda en el Día de la Soberanía Nacional

La jornada rememora la Batalla de la Vuelta de Obligado, librada el 20 de noviembre de 1845 sobre las costas del río Paraná, en territorio bonaerense. Las fuerzas argentinas estuvieron al mando del general Lucio Norberto Mansilla.

Durante el enfrentamiento, las tropas resistieron el avance de una flota de Francia y Gran Bretaña que buscaba navegar hacia el interior. Aunque el combate terminó con una derrota militar argentina, quedó reconocido como un símbolo de defensa de la soberanía.

La conmemoración fue establecida mediante la Ley 20.770, sancionada en 1974. Su incorporación al calendario de feriados nacionales se concretó en 2010.

Cuáles son los próximos descansos de diciembre

Después del feriado de hoy, el calendario contempla el lunes 7 de diciembre como día no laborable con fines turísticos. Esa condición es diferente de un feriado nacional y, en el sector privado, el descanso depende de la decisión del empleador.

El martes 8 de diciembre será feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Para quienes no trabajen el lunes 7, se podrá conformar un descanso de cuatro jornadas desde el sábado 5.

Finalmente, Navidad caerá el viernes 25 de diciembre y permitirá un fin de semana largo de tres días, hasta el domingo 27. El lunes 28 no figura como feriado nacional en el calendario oficial.