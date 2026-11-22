REDACCIÓN ELONCE
El Quini 6 dejó 52 ganadores en el Siempre Sale, entre ellos tres entrerrianos que cobrarán más de $9,3 millones cada uno. Los principales pozos quedaron vacantes y La Revancha acumula $3.712 millones para el miércoles. Todos los números sorteados.
Tres apostadores de Entre Ríos ganaron $9.341.050,85 cada uno en el Quini 6, durante el sorteo realizado este domingo 22 de noviembre. Los afortunados acertaron cinco números en la modalidad Siempre Sale, que distribuyó premios entre 52 jugadores de distintos puntos del país.
En tanto, los principales pozos millonarios quedaron vacantes y acumularon importantes cifras para el próximo miércoles.
En el sorteo Tradicional salieron el 20-04-10-18-03-36. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo miércoles $1.219.000.000.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 16-03-17-19-26-37. No hubo ganadores con seis aciertos. Habrá 1.100 millones en juego.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 41-05-15-42-18-25. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán $3.712 millones.
Ganadores en el Siempre Sale
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 34-22-07-28-17-31. Hubo 52 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $9.341.050, 85.
De dónde son los ganadores
Tres son de Entre Ríos. Uno de San Juan, uno de Neuquén, 2 de La Pampa, 1 de Chaco, 1 de San Luis, 2 de Río Negro, 2 de Jujuy, 11 de Córdoba, 1 de Formosa, 1 Salta, 1 de Santiago del Estero, 7 de Santa Fe, 5 de Capital Federal, 11 de Buenos Aires y 2 de Santa Cruz.