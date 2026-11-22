El músico entrerriano César Cabeza, oriundo de Gualeguaychú, compartió escenario con Abel Pintos durante la primera edición del festival República Folklore, que se realizó el sábado 21 de noviembre en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires. El encuentro reunió a ambos artistas ante miles de espectadores que participaron de la jornada dedicada a la música popular argentina.

Tras su presentación, Cabeza compartió su emoción a través de las redes sociales y agradeció públicamente al reconocido cantante. “Gracias @abelpintos por la oportunidad! Que viva el folklore y la música popular”, expresó.

El músico también relató que tuvo la posibilidad de conversar personalmente con Pintos y transmitirle lo importante que había sido compartir ese momento artístico. “Le pude decir a Abel que fue un sueño para mí, él me dijo que estaba muy emocionado y contento de vivir esta experiencia”, contó.

La emoción del músico entrerriano

La participación en República Folklore representó para Cabeza la oportunidad de encontrarse con artistas que admira y formar parte de un espectáculo de gran convocatoria.

“El camarín está lleno de artistas que admiro un montón, estoy muy agradecido a la música por esta experiencia”, manifestó el gualeguaychuense al describir lo vivido durante el festival.

La presentación junto a Abel Pintos se convirtió así en uno de los momentos destacados de su experiencia en el encuentro musical, que reunió a referentes del folklore y de la música popular argentina.

Miles de personas participaron de República Folklore

La primera edición de República Folklore se desarrolló en el Parque de la Ciudad, ubicado sobre la avenida Coronel Roca 4113, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el mediodía del sábado, miles de personas llegaron al predio para disfrutar de una programación que incluyó tres escenarios simultáneos, una feria gastronómica con platos regionales, puestos de artesanías y pistas de baile.

El encuentro también permitió recuperar para actividades culturales un espacio que había permanecido cerrado durante más de dos décadas como parque de juegos y diversiones.

Abel Pintos repasó sus grandes éxitos

La actuación de Abel Pintos fue uno de los momentos más esperados de la jornada. El cantante, que comenzó su carrera a los 13 años con el disco Para cantar he nacido, ofreció un repertorio que recorrió distintas etapas de su trayectoria.

Durante el espectáculo interpretó canciones como “Aquí te espero”, “No me olvides”, “La llave” y “Cien años”, ante el público que se congregó en el Parque de la Ciudad.

Además, dedicó homenajes a Mercedes Sosa y Gustavo Cerati, dos figuras fundamentales de la música argentina.