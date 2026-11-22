Lionel Scaloni clasificó al Mundial de ciclismo 2027 después de conseguir el tercer puesto en su categoría durante el Gran Fondo Siete Lagos, una exigente competencia que se disputó este domingo en la Patagonia. El entrenador de la Selección Argentina completó los 110 kilómetros del recorrido y obtuvo una plaza para el Campeonato Mundial de Gran Fondo que se desarrollará en Francia.

Según Clarín, el director técnico de 48 años participó de la 15ª edición de la tradicional carrera que unió San Martín de los Andes con Villa La Angostura, a través de la Ruta Nacional 40. Con el dorsal 897, registró un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 54 segundos, que le permitió finalizar en el puesto 40 de la clasificación general.

Sin embargo, su rendimiento fue suficiente para alcanzar el tercer lugar en la categoría masculina de 45 a 49 años, resultado que le aseguró un lugar entre los clasificados al próximo campeonato mundial, sujeto a la confirmación oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Una definición ajustada y un lugar en el podio

La competencia tuvo una definición muy pareja en la categoría de Scaloni. El argentino Juan Carlos Tarifa consiguió la victoria con un registro de 2 horas, 51 minutos y 26 segundos, mientras que Claudio Marcelo Arone terminó segundo con 2 horas, 51 minutos y 51 segundos.

El entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 cruzó la meta apenas 2,96 segundos después del segundo y a poco más de 27 segundos del ganador, diferencias que reflejaron la paridad entre los principales competidores.

La edición de este año tuvo una particularidad: por primera vez, el Gran Fondo Siete Lagos integró las UCI Gran Fondo World Series, circuito internacional que permite obtener plazas para el Mundial de la especialidad.

Por qué Scaloni consiguió la clasificación al Mundial

El reglamento de la Unión Ciclista Internacional establece que el 25% de los participantes que largan en cada grupo de edad obtiene el derecho a disputar el Campeonato Mundial. Además, los tres primeros de cada categoría clasifican directamente, independientemente de la cantidad de competidores.

Scaloni cumplió con esta última condición al finalizar tercero en su división. De esta manera, consiguió una plaza para el Mundial de Gran Fondo 2027, aunque deberá aguardarse la publicación oficial de la nómina de corredores habilitados.

La competencia internacional se desarrollará del 22 al 24 de agosto de 2027 en Alta Saboya, Francia. La prueba principal tendrá un recorrido de 115 kilómetros entre Thônes y La Clusaz, con 3.256 metros de desnivel acumulado y exigentes ascensos de montaña.

Scaloni compartió la competencia con integrantes de su cuerpo técnico

El entrenador argentino no estuvo solo durante su participación en la Patagonia. Viajó acompañado por integrantes de su cuerpo técnico, entre ellos Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, quienes también participaron de la carrera.

Aimar terminó en el puesto 43 de la categoría de 45 a 49 años, mientras que Samuel finalizó 44°. Por su parte, Ayala ocupó el lugar 159 entre los participantes de 50 a 54 años.

El grupo ya había participado del Gran Fondo Siete Lagos en noviembre de 2024. La afición por el ciclismo se convirtió en una actividad compartida fuera de las concentraciones y los compromisos de la Selección Argentina.

La pasión de Scaloni por el ciclismo

La relación del entrenador con las bicicletas comenzó después de su retiro como futbolista profesional. Desde entonces, incorporó entrenamientos frecuentes y participaciones en competencias de larga distancia.

“Desde que dejé el fútbol, me apasioné por la bici. Cada día entreno una hora y media”, había contado Scaloni al referirse a esta actividad.

El pasado 11 de octubre también había participado del Gran Fondo Buenos Aires, donde completó un recorrido de 129 kilómetros en una competencia que reunió a más de 3.500 ciclistas.

Su participación en la Patagonia se produjo después de los últimos compromisos de la Selección Argentina en 2026, frente a Uruguay y Costa Rica. Tras permanecer en el país, aprovechó la oportunidad para competir junto a sus colaboradores.