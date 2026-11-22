Lionel Messi recibió la Bota de Oro de la MLS 2026 en reconocimiento a sus 26 goles durante la temporada regular, pero la celebración quedó opacada por la dura derrota de Inter Miami ante Columbus Crew por 3 a 0. El encuentro se disputó en el Nu Stadium, por el primer partido de la serie de playoffs, y dejó al conjunto dirigido por Cristian "Kily" González al borde de la eliminación.

El astro argentino recibió el galardón de manos de Jorge Mas, propietario de Inter Miami, durante una ceremonia realizada minutos antes del comienzo del encuentro. Los aficionados ovacionaron al rosarino, quien volvió a sumar una distinción individual a su trayectoria.

Con sus 26 tantos, Messi se convirtió en el primer futbolista de la historia de la MLS en conquistar la Bota de Oro durante dos temporadas consecutivas. Sin embargo, el reconocimiento contrastó con una actuación adversa para su equipo, que sufrió una goleada como local.

Inter Miami sufrió una expulsión y terminó goleado

Columbus Crew abrió el marcador a los nueve minutos, cuando Gonzalo Tapia convirtió un penal tras una infracción del arquero Dayne St. Clair. El gol condicionó rápidamente el desarrollo del encuentro y obligó a Inter Miami a buscar la igualdad.

La situación se complicó todavía más durante el primer tiempo, cuando el conjunto local sufrió una expulsión por doble amonestación y quedó con diez futbolistas.

En ese contexto, Messi protagonizó un momento de tensión con Tapia, a quien le arrojó la pelota al rostro durante una demora en la ejecución de un lateral. El árbitro amonestó al ex capitán argentino.

En el complemento, Columbus aprovechó la superioridad numérica y amplió la ventaja. Taha Habroune convirtió el segundo tanto a los 52 minutos, mientras que Tapia apareció nuevamente a los 58 para establecer el 3-0 definitivo.

Qué necesita Inter Miami para seguir en los playoffs

Pese a la derrota, el entrenador Cristian "Kily" González sostuvo que el equipo todavía tenía posibilidades de revertir la serie. “Confío a muerte en mi equipo”, expresó después del encuentro, al tiempo que asumió la responsabilidad por el resultado.

El formato de la primera ronda de los playoffs de la MLS establece una serie al mejor de tres partidos. Por ese motivo, la diferencia de goles no resulta determinante: Inter Miami necesita ganar el segundo encuentro, por cualquier marcador, para forzar un tercer enfrentamiento.

El próximo compromiso será el viernes 27 de noviembre, a las 22 de Argentina, cuando Inter Miami visite a Columbus Crew en Ohio. Una victoria permitiría definir la clasificación en un tercer partido, previsto para el 1 o 2 de diciembre en el Nu Stadium. En cambio, una nueva derrota significaría la eliminación del equipo de Messi.