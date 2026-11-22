El Gobierno argentino volvió a exigir que se detenga el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, a una semana de la fecha prevista para que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) se pronuncie sobre el pedido de medidas cautelares presentado por la administración de Javier Milei. El canciller Pablo Quirno ratificó el rechazo a las actividades hidrocarburíferas impulsadas por compañías extranjeras en el archipiélago.

Durante una entrevista televisiva, y según publicó Ámbito, el funcionario explicó que la Argentina recurrió al tribunal internacional, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar la suspensión de las operaciones mientras continúa el proceso de arbitraje.

“Estamos hoy ante una intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos”, afirmó Quirno.

Qué solicitó Argentina al Tribunal del Mar

La presentación del Gobierno busca que el Reino Unido suspenda las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en la cuenca norte de las Islas Malvinas hasta que se resuelva la controversia internacional.

Además de detener las perforaciones, Argentina solicitó que no se otorguen nuevas autorizaciones para operar en la zona, que se preserven los datos obtenidos durante las tareas de exploración y que se garantice la protección del medio marino.

“Nosotros hemos pedido que paren esta explotación antes de que se haga el arbitraje”, remarcó el canciller.

Quirno también sostuvo que el Gobierno continuará con el reclamo independientemente de la decisión que adopte el tribunal sobre las medidas provisionales.

Pablo Quirno, canciller.-

Dos contratistas se retiraron del proyecto Sea Lion

Mientras avanza la presentación internacional, dos empresas contratistas comunicaron que no continuarán con los trabajos previstos para Sea Lion, según informó la petrolera británica Rockhopper Exploration ante la Bolsa de Londres.

Se trata de una compañía inglesa y otra israelí, que habrían decidido apartarse del emprendimiento ante el riesgo de posibles sanciones y conflictos legales derivados de las actividades en la zona.

A esta situación se sumó el astillero de Singapur Seatrium, que analiza cancelar el contrato para acondicionar el buque Aoka Mizu, una embarcación destinada a las futuras operaciones de extracción y almacenamiento de petróleo.

Sin embargo, Rockhopper indicó que, por el momento, no prevé modificaciones importantes en el cronograma del proyecto, encabezado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee la participación mayoritaria.

El Gobierno impulsa sanciones para las empresas

En paralelo al reclamo internacional, la administración de Javier Milei busca ampliar las herramientas legales para sancionar a las compañías que desarrollen actividades hidrocarburíferas en aguas cercanas a las Islas Malvinas sin autorización argentina.

Con ese objetivo, impulsa un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla mayores restricciones para las empresas involucradas en este tipo de operaciones.

La iniciativa debía ser tratada durante la última semana en la Cámara de Diputados, pero la sesión no pudo realizarse debido a la falta de quorum.

Expectativa por la resolución del 28 de noviembre

La atención del Gobierno está puesta en el sábado 28 de noviembre, fecha prevista para que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar comunique su decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por Argentina.

La resolución determinará si corresponde disponer medidas provisionales para suspender las actividades vinculadas con Sea Lion mientras continúa el procedimiento internacional.

El proyecto petrolero permanece bajo cuestionamiento de la Argentina, que sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y rechaza la explotación de recursos naturales en el área sin su autorización.