Malvinas: Argentina advirtió sobre un daño irreversible y reclamó que se suspenda Sea Lion

La Argentina cerró este miércoles 11 de noviembre su alegato ante el Tribunal del Mar y ratificó el pedido de medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas. En la segunda audiencia en Hamburgo, la delegación también llamó al Reino Unido a retomar las negociaciones bilaterales.

El embajador Mario Oyarzábal, representante argentino en el caso, sostuvo que el futuro tribunal arbitral tendría competencia para examinar el reclamo y que los derechos invocados por el país tienen un fundamento plausible. También alegó que existe un riesgo inminente de perjuicio irreparable y que la urgencia justifica intervenir antes de que se constituya ese órgano.

“Lo que está en juego no puede ser restituido”, advirtió Oyarzábal al explicar que los hidrocarburos son recursos no renovables. La delegación sostuvo que los preparativos de Sea Lion ya están en marcha y que esperar a que el arbitraje pueda actuar demoraría la protección que solicita.

Las cuatro medidas que pidió la Argentina

Según informó Infobae, Oyarzábal pidió al Tribunal del Mar que ordene al Reino Unido suspender las nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura de producción vinculada a Sea Lion. También solicitó que Londres se abstenga de utilizar los datos de exploración en perjuicio de los derechos que reclama la Argentina.

Los otros dos pedidos se refieren al cuidado del ambiente marino y a las licencias. Buenos Aires solicitó que el Reino Unido deje de obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales argentinas previstas en los artículos 192 y 194 de la Convemar y que se abstenga de otorgar nuevas autorizaciones en la plataforma continental en disputa.

El representante argentino reiteró que su país está dispuesto a retomar el diálogo bilateral. También propuso acordar medidas prácticas de carácter provisional mientras siga abierta la controversia sobre Malvinas.

Los cuestionamientos a la delegación británica

Oyarzábal objetó que el Reino Unido no hubiera presentado una memoria escrita dentro del plazo y que intentara modificar la prueba documental minutos antes de la última jornada. También afirmó que la delegación británica superó en más de 15 minutos el tiempo asignado para su exposición.

El embajador cuestionó además el valor de las declaraciones presentadas por Londres porque, a su entender, provenían de personas con interés directo en el resultado. Si la defensa británica incorpora argumentos nuevos en la réplica, la Argentina se reservó la posibilidad de pedir autorización para responder por escrito.

En la primera audiencia, el Reino Unido había impugnado la competencia del Tribunal del Mar y defendido el derecho de los isleños a explotar los recursos del área. También sostuvo que las perforaciones no comenzarían antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción se iniciaría, como mínimo, en 2028.

Cuándo podría conocerse la decisión

El cronograma prevé que el Reino Unido cierre las exposiciones entre las 13.30 y las 15, hora argentina. Una vez concluida esa intervención, los jueces quedarán en condiciones de deliberar sobre el pedido cautelar.

La resolución de esta etapa se limitará a las medidas provisionales. El fondo de la controversia planteada bajo la Convemar corresponderá al tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la convención.

El Tribunal del Mar todavía no anunció una fecha para dar a conocer su decisión. El viernes 13 de noviembre, cuando se cumple un mes de la presentación argentina, se menciona como una fecha posible, aunque la resolución también podría conocerse el lunes 16.