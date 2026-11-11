Última audiencia por Malvinas: qué puede decidir el Tribunal del Mar y cuándo

Argentina y el Reino Unido cierran este miércoles 11 de noviembre sus exposiciones ante el Tribunal del Mar por el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas. Tras la última audiencia en Hamburgo, quedará en manos de los jueces el pedido argentino de medidas provisionales para frenar el emprendimiento.

La delegación argentina, encabezada por Mario Oyarzábal, tiene asignado el turno de 6.30 a 8, hora argentina. La representación británica, integrada por la fiscal general Ellie Reeves, cerrará las audiencias entre las 13.30 y las 15.

El tribunal todavía no anunció cuándo comunicará su decisión. La expectativa está puesta en el viernes 13 de noviembre, cuando se cumplirá un mes desde la presentación argentina, aunque también se contempla el lunes 16 como posible fecha.

Qué discuten Argentina y el Reino Unido

Según informó Infobae, la competencia del Tribunal del Mar fue uno de los principales puntos de choque en la primera audiencia. Buenos Aires sostiene que el pedido se refiere a obligaciones previstas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, mientras que Londres afirma que el reclamo depende de resolver primero la soberanía sobre el archipiélago.

La delegación argentina invocó la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que impliquen cambios mientras siga abierta la controversia. Para el Reino Unido, Sea Lion es una actividad amparada por el régimen de licencias que rige en las islas.

Londres también apeló al principio de autodeterminación de los habitantes de Malvinas y al referéndum de 2013. La Argentina sostiene que los derechos de los isleños no les confieren la facultad de disponer de los recursos de una plataforma continental en disputa.

La urgencia y el riesgo ambiental

Buenos Aires argumentó que los preparativos de Sea Lion ya están en marcha y citó un informe que prevé operaciones de la plataforma Noble Endeavour en Sudamérica desde enero de 2027. Oyarzábal sostuvo que, una vez extraídos, los hidrocarburos no podrían restituirse.

El Reino Unido aseguró que las perforaciones no comenzarán antes del 21 de marzo de 2027 y que la extracción se iniciaría, como mínimo, en 2028. Según la defensa británica, para entonces el tribunal arbitral que analizará el fondo del caso ya estaría en condiciones de intervenir.

La Argentina también advirtió que un eventual derrame podría alcanzar sus aguas y que el área se encuentra dentro de su zona de búsqueda y salvamento. Londres respondió que la evaluación ambiental del proyecto ubicó entre bajos y muy bajos los riesgos de alteración del lecho marino y cuestionó que se hubiera acreditado un daño inminente.

Qué puede resolver el Tribunal del Mar

Para dictar una medida provisional, los jueces deberán evaluar si el futuro tribunal arbitral tendría competencia en principio, si la situación exige una intervención urgente y si los derechos invocados por la Argentina son plausibles. La resolución se limitará al pedido cautelar sobre el proyecto petrolero.

El Tribunal del Mar puede conceder todas las medidas solicitadas, aceptar solo algunas o rechazar el planteo. Si ordena suspender los trabajos, el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención podrá revisar esa medida una vez constituido.

Sea Lion está ubicado a unos 198 kilómetros al norte de las Malvinas y tiene como operadores a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El proyecto prevé 23 pozos y una etapa de producción de 35 años.